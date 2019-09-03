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РИА Новости

В Марий Эл отложили строительство очистных сооружений

11:53 03.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОчистные сооружения
Очистные сооружения
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Очистные сооружения. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Строительство и реконструкция очистных сооружений в двух районах Марий Эл были отложены из-за несостоявшихся электронных аукционов, так как не было подано ни одной заявки на проведение работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 30 августа в Астрахани провел совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне Волги. В совещании участвовали представители кабинета министров и главы регионов. Медведев призвал губернаторов активнее участвовать в федеральном проекте "Оздоровление Волги".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
30 августа, 16:42РИА Новости
Медведев поддержал модернизацию очистных сооружений в Астрахани
Всего в проекте участвуют 16 регионов: Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Ярославская области и Москва. Проект предполагает ряд важных шагов для оздоровления Волги, одним из главных является строительство и реконструкция очистных сооружений.
В рамках проекта "Оздоровление Волги" в 2019 году в Республике Марий Эл запланировано строительство очистных сооружений в деревне По речке Ноля Мари-Турекского района и реконструкция очистных сооружений канализации города Козьмодемьянска.
"В Мари-Турекском районе ввести объект в эксплуатацию планировалось до 27 декабря 2019 года. Администрацией района в июле 2019 года был объявлен электронный аукцион на строительство объекта. Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок. 15 августа 2019 года правительство Республики Марий Эл направило в Минстрой России письмо о возможности изменения срока ввода данного объекта в эксплуатацию на декабрь 2020 года", - сообщили в пресс-службе правительства региона.
Плановая дата повторного объявления 16 сентября. На реконструкцию очистных сооружений канализации города Козьмодемьянска подана одна заявка. Планируемая дата подписания муниципального контракта – 16 сентября"
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Министерство строительства и ЖКХ РФДмитрий МедведевМоскваМарий ЭлТатарстанРоссияОбщество
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