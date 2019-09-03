В Марий Эл отложили строительство очистных сооружений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Строительство и реконструкция очистных сооружений в двух районах Марий Эл были отложены из-за несостоявшихся электронных аукционов, так как не было подано ни одной заявки на проведение работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 30 августа в Астрахани провел совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне Волги. В совещании участвовали представители кабинета министров и главы регионов. Медведев призвал губернаторов активнее участвовать в федеральном проекте "Оздоровление Волги".

Всего в проекте участвуют 16 регионов: Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Ярославская области и Москва. Проект предполагает ряд важных шагов для оздоровления Волги, одним из главных является строительство и реконструкция очистных сооружений.

В рамках проекта "Оздоровление Волги" в 2019 году в Республике Марий Эл запланировано строительство очистных сооружений в деревне По речке Ноля Мари-Турекского района и реконструкция очистных сооружений канализации города Козьмодемьянска.

"В Мари-Турекском районе ввести объект в эксплуатацию планировалось до 27 декабря 2019 года. Администрацией района в июле 2019 года был объявлен электронный аукцион на строительство объекта. Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок. 15 августа 2019 года правительство Республики Марий Эл направило в Минстрой России письмо о возможности изменения срока ввода данного объекта в эксплуатацию на декабрь 2020 года", - сообщили в пресс-службе правительства региона.