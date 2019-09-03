Рада отменила депутатскую неприкосновенность

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Решение поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины.

Сегодня в Конституции Украины закреплена неприкосновенность для депутатов и судей. Законопроект предлагает исключить из основного закона норму, которая не позволяет привлечь парламентария к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной рады.

При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

В свою очередь, депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич заявлял, что изменения в закон о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, это позволит оспорить его в Конституционном суде после окончательного принятия.