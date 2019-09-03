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РИА Новости

Рада отменила депутатскую неприкосновенность

11:50 03.09.2019 (обновлено: 13:49 03.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей СтаростенкоЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Решение поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.
Документ еще должен подписать президент Украины.
Сегодня в Конституции Украины закреплена неприкосновенность для депутатов и судей. Законопроект предлагает исключить из основного закона норму, которая не позволяет привлечь парламентария к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной рады.
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При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.
В свою очередь, депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич заявлял, что изменения в закон о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, это позволит оспорить его в Конституционном суде после окончательного принятия.
Внесение изменений в Основной закон — длительная процедура. Для этого вначале Рада направляет документы в Конституционный суд, который делает заключение о конституционности таких изменений. После этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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Оппозиционная платформа - За жизньНестор ШуфричВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Надо наших тоже лишить неприкосновенности. А то отгородились от народа и закона, и с умным видом вещают галиматью какую нибудь.
3 сентября, 11:55
Арсений Понфилекно
7931107
надо украсть у них эту разработку
3 сентября, 11:51
Аристарх Евлампиевич Аристархов
66102004
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