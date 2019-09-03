В Томской области главу отделения Сбербанка похитили из-за долгов

НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Пропавший без вести в конце августа житель города Стрежевого Томской области Павел Фомин, который возглавляет местное отделение Сбербанка, был похищен из-за невозвращенных долгов, в настоящее время он на свободе, сообщает во вторник следственное управление СК РФ.
По данным ведомства, утром 28 августа мужчина вышел из дома в городе Стрежевой, отвел ребенка в детский сад, после чего пропал. По заявлению его жены о безвестном исчезновении мужа было возбуждено дело по статье "Убийство" и организован его розыск. СК не раскрывает место работы мужчины, однако источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что Фомин работает управляющим отделением Сбербанка в Стрежевом.
"В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователей, сотрудников УФСБ России по Томской области и уголовного розыска УМВД России по Томской области местонахождение пропавшего мужчины установлено", - говорится в сообщении СК.
Мужчина сообщил следователям, что 28 августа 2019 года его похитили двое неизвестных, вывезли в соседний город, где незаконно держали в частном доме до 2 сентября, требуя возвращения ранее одолженных денег. Сейчас он на свободе. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору". Предполагаемых похитителей уже задержали, решается вопрос об их аресте.
"За совершение указанных действий законом предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет", - отметили в следственном управлении.