Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T11:48Z
https://ria.ru/20190903/1558198577.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Томской области главу отделения Сбербанка похитили из-за долгов

11:48 03.09.2019
3451
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Пропавший без вести в конце августа житель города Стрежевого Томской области Павел Фомин, который возглавляет местное отделение Сбербанка, был похищен из-за невозвращенных долгов, в настоящее время он на свободе, сообщает во вторник следственное управление СК РФ.
По данным ведомства, утром 28 августа мужчина вышел из дома в городе Стрежевой, отвел ребенка в детский сад, после чего пропал. По заявлению его жены о безвестном исчезновении мужа было возбуждено дело по статье "Убийство" и организован его розыск. СК не раскрывает место работы мужчины, однако источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что Фомин работает управляющим отделением Сбербанка в Стрежевом.
"В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователей, сотрудников УФСБ России по Томской области и уголовного розыска УМВД России по Томской области местонахождение пропавшего мужчины установлено", - говорится в сообщении СК.
Мужчина сообщил следователям, что 28 августа 2019 года его похитили двое неизвестных, вывезли в соседний город, где незаконно держали в частном доме до 2 сентября, требуя возвращения ранее одолженных денег. Сейчас он на свободе. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Сотрудник полиции
28 августа, 12:46РИА Новости
Начальник угрозыска извинился за сотрудников, похитивших нижегородца
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору". Предполагаемых похитителей уже задержали, решается вопрос об их аресте.
"За совершение указанных действий законом предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет", - отметили в следственном управлении.
383625
Обсудить 0
Сбербанк РоссииТомская областьПроисшествия
Рекомендуем
Вера Бегун и ее сожитель Станислав Бердников в суде
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
РИА
Новости
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Лента
новостей
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Суд приговорил к колонии второго участника незаконной акции в Москве
Полиция
Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
Полиция
В Татарстане убили подростка после конфликта с местным жителем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
СК снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Наручники
В Саратове арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве дочери с патологией
Блогер Владислав Синица во время заседания Пресненского суда Москвы
Блогера Синицу приговорили к пяти годам за угрозы детям силовиков
Машина Прокуратуры России
В Якутии осудили мужчину, который более 70 раз выстрелил в свою дверь
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Волгоградской области один человек погиб, шесть пострадали в ДТП
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Сочи задушил жену и спрятал тело в лесу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
Лента новостейМолния