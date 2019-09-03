В Томской области главу отделения Сбербанка похитили из-за долгов

НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Пропавший без вести в конце августа житель города Стрежевого Томской области Павел Фомин, который возглавляет местное отделение Сбербанка, был похищен из-за невозвращенных долгов, в настоящее время он на свободе, сообщает во вторник следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, утром 28 августа мужчина вышел из дома в городе Стрежевой, отвел ребенка в детский сад, после чего пропал. По заявлению его жены о безвестном исчезновении мужа было возбуждено дело по статье "Убийство" и организован его розыск. СК не раскрывает место работы мужчины, однако источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что Фомин работает управляющим отделением Сбербанка в Стрежевом.

"В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователей, сотрудников УФСБ России по Томской области и уголовного розыска УМВД России по Томской области местонахождение пропавшего мужчины установлено", - говорится в сообщении СК.

Мужчина сообщил следователям, что 28 августа 2019 года его похитили двое неизвестных, вывезли в соседний город, где незаконно держали в частном доме до 2 сентября, требуя возвращения ранее одолженных денег. Сейчас он на свободе. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору". Предполагаемых похитителей уже задержали, решается вопрос об их аресте.