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РИА Новости

В Пекине уверены, что власти Гонконга в силах справиться с кризисом

11:48 03.09.2019 (обновлено: 12:09 03.09.2019)
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© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Гонконге.
Участники акции протеста в Гонконге.
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Гонконге.. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Пекин уверен, что правительство Гонконга в силах справиться с нынешним кризисом, но, если ситуация выйдет из-под контроля и выльется в угрожающие национальной безопасности беспорядки, КНР не станет сидеть сложа руки, заявила на пресс-конференции во вторник официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Сюй Луин.
"Мы уверены, что при поддержке центрального правительства Китая и жителей Гонконга правительство Гонконга имеет волю и все возможности для того, чтобы как можно скорее остановить насилие, взять хаос под контроль и восстановить порядок путем принятия необходимых и действенных законных мер", - заявила Сюй Луин.
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Она подчеркнула, что Пекин никогда не допустит, чтобы беспорядки в Гонконге продолжались бесконечно, если ситуация в Гонконге усугубится и выльется в неподконтрольные правительству беспорядки, которые поставят под угрозу национальный суверенитет и безопасность, центральное правительство Китая не станет бездействовать и сидеть сложа руки.
Она пояснила, что согласно Основному закону Специального административного района Гонконг и закону о расквартировании в Гонконге гарнизона Народно-освободительной армии Китая, основными обязанностями соответствующей воинской части является защита государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности Гонконга.
"В соответствии со статьей 14 Основного закона, правительство Гонконга в случае необходимости может направить запрос центральному правительству Китая о предоставлении помощи со стороны гарнизона НОАК для поддержания общественного порядка и помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий", - отметила представитель ведомства.
При этом, по ее словам, статья 18 Основного закона предусматривает, что в случае, когда правительство Гонконга не в силах контролировать беспорядки и ситуация угрожает национальной безопасности, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей может вынести специальное решение о введении в Гонконге чрезвычайного положения, а впоследствии центральное правительство КНР может издать приказ о том, что в Гонконге будут реализовываться соответствующие общенациональные законы.
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