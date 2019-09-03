В Пекине уверены, что власти Гонконга в силах справиться с кризисом

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Пекин уверен, что правительство Гонконга в силах справиться с нынешним кризисом, но, если ситуация выйдет из-под контроля и выльется в угрожающие национальной безопасности беспорядки, КНР не станет сидеть сложа руки, заявила на пресс-конференции во вторник официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Сюй Луин.

"Мы уверены, что при поддержке центрального правительства Китая и жителей Гонконга правительство Гонконга имеет волю и все возможности для того, чтобы как можно скорее остановить насилие, взять хаос под контроль и восстановить порядок путем принятия необходимых и действенных законных мер", - заявила Сюй Луин.

Она подчеркнула, что Пекин никогда не допустит, чтобы беспорядки в Гонконге продолжались бесконечно, если ситуация в Гонконге усугубится и выльется в неподконтрольные правительству беспорядки, которые поставят под угрозу национальный суверенитет и безопасность, центральное правительство Китая не станет бездействовать и сидеть сложа руки.

Она пояснила, что согласно Основному закону Специального административного района Гонконг и закону о расквартировании в Гонконге гарнизона Народно-освободительной армии Китая, основными обязанностями соответствующей воинской части является защита государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности Гонконга.

"В соответствии со статьей 14 Основного закона, правительство Гонконга в случае необходимости может направить запрос центральному правительству Китая о предоставлении помощи со стороны гарнизона НОАК для поддержания общественного порядка и помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий", - отметила представитель ведомства.