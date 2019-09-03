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РИА Новости

В Якутии сел самолет Airbus A320 из-за плохого самочувствия пассажира

11:40 03.09.2019 (обновлено: 11:52 03.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Пассажиру самолета авиакомпании "Сибирь", летевшего из Хабаровска в Новосибирск, оказали медпомощь во время вынужденной посадки лайнера в аэропорту города Нерюнгри в Якутии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ДФО Светлана Мироненко.
Во вторник лайнер Airbus A320, вылетевший сегодня из Хабаровска в Новосибирск, совершил экстренную посадку в аэропорту города Нерюнгри Якутии. Причиной послужило плохое самочувствие одного из пассажиров, у которого резко снизился уровень сахар в крови.
"Мужчине в аэропорту Нерюнгри оказали скорую медицинскую помощь, сделали укол. Он отказался от госпитализации и полетел вместе с остальными по маршруту в Новосибирск", - поделилась Мироненко.
В настоящий момент лайнер уже находится в Новосибирске.
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
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