В Якутии сел самолет Airbus A320 из-за плохого самочувствия пассажира

ЯКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Пассажиру самолета авиакомпании "Сибирь", летевшего из Хабаровска в Новосибирск, оказали медпомощь во время вынужденной посадки лайнера в аэропорту города Нерюнгри в Якутии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ДФО Светлана Мироненко.

Во вторник лайнер Airbus A320, вылетевший сегодня из Хабаровска в Новосибирск, совершил экстренную посадку в аэропорту города Нерюнгри Якутии. Причиной послужило плохое самочувствие одного из пассажиров, у которого резко снизился уровень сахар в крови.

"Мужчине в аэропорту Нерюнгри оказали скорую медицинскую помощь, сделали укол. Он отказался от госпитализации и полетел вместе с остальными по маршруту в Новосибирск", - поделилась Мироненко.