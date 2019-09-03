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РИА Новости
Религия и мировоззрение

До конца года в Москве откроют сотую церковь по программе "200 храмов"

11:45 03.09.2019 (обновлено: 11:50 03.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСалют на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Салют на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости, Артем Буденный. До конца 2019 года в столице введут в эксплуатацию церковный комплекс с храмом Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Салтыковской, он станет сотым по счету приходом, который возвели по программе строительства православных храмов в Москве, названной в обиходе "Программой 200", заявил курирующий программу депутат Владимир Ресин.
"Мы находимся, можно сказать, на рубеже. В конце года у нас из той программы, которую мы вначале намечали, как строительство 200 новых храмов, уже будет построено 100 храмовых комплексов. Мы фактически половину ранее намеченной цели в 2019 году достигнем и преодолеем эту планку", - сказал Ресин, слова которого приводит в понедельник его пресс-служба.
Церковь Рождества Христова в деревне Большая Шалга Каргопольского района Архангельской области
25 июля, 08:00Религия и мировоззрение
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По его словам, храм и приходской дом уже построены, их готовят к вводу в эксплуатацию, но и малый деревянный храм решено оставить, так как он вписался в возведенный храмовый комплекс, а прихрамовая территория была благоустроена.
Ранее управляющий восточным викариатством Москвы епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил чин великого освящения храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Салтыковской.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Ранее руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков говорил, что новые храмы в Москве переполнены, поэтому в столице будет построено больше храмов, чем предусмотрено "Программой 200". В январе 2019 года Владимир Ресин сообщил СМИ, что на тот момент всего в столице возводили 232 храмовых комплекса.
Владимир Ресин на строительстве московского храма во имя святого Иоанна Кронштадтского
29 января, 14:24Религия и мировоззрение
Ресин: в Москве строятся более 230 храмовых комплексов
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Религия и мировоззрениеАлександр Волков (священник)Новости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир РесинАлександр Волков (политик)МоскварелигияОбщество
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