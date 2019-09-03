До конца года в Москве откроют сотую церковь по программе "200 храмов"

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости, Артем Буденный. До конца 2019 года в столице введут в эксплуатацию церковный комплекс с храмом Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Салтыковской, он станет сотым по счету приходом, который возвели по программе строительства православных храмов в Москве, названной в обиходе "Программой 200", заявил курирующий программу депутат Владимир Ресин.

"Мы находимся, можно сказать, на рубеже. В конце года у нас из той программы, которую мы вначале намечали, как строительство 200 новых храмов, уже будет построено 100 храмовых комплексов. Мы фактически половину ранее намеченной цели в 2019 году достигнем и преодолеем эту планку", - сказал Ресин, слова которого приводит в понедельник его пресс-служба.

По его словам, храм и приходской дом уже построены, их готовят к вводу в эксплуатацию, но и малый деревянный храм решено оставить, так как он вписался в возведенный храмовый комплекс, а прихрамовая территория была благоустроена.

Ранее управляющий восточным викариатством Москвы епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил чин великого освящения храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Салтыковской.