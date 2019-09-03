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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти помогут молодым профессионалам повысить свое мастерство

11:33 03.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Ассоциация наставников для участников WorldSkills, которая поможет готовить будущих победителей и даст новые направления развития системе профессионального образования, будет создана в Ленинградской области, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам встречи с областными призерами и победителями национального чемпионата "Молодые профессионалы".
"Ленинградская область один из самых динамично развивающихся субъектов Российской Федерации и нам очень нужны квалифицированные рабочие кадры для обеспечения инвестиционной деятельности. Чтобы поднять планку в профессиональном образовании, мы несколько лет назад приняли решение вступить в движение WorldSkills. В ближайшие два года мы будем уделять максимальное внимание тому, чтобы наши ребята готовились и побеждали в чемпионатах "Молодые профессионалы" — перед тем, как самим принимать очередной чемпионат профмастерства на национальном уровне", — сказал Дрозденко.
Кроме того, глава региона поддержал предложение учредить денежные поощрения для тех, кто получил награды за профессионализм на чемпионате "Молодые профессионалы" и вручил дипломы призерам и победителям национального чемпионата.
В пресс-службе обладминистрации напомнили, что WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем создания профессиональных стандартов посредством организации и проведения конкурсов среди студентов средних учебных заведений. Соглашение о сотрудничестве WorldSkills с Ленинградской областью подписано в январе 2014 года. Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" ("WorldSkills Россия" - 2019) включал в себя состязания по 91 профессиональной компетенции WorldSkills (из них 23 компетенции блока FutureSkills, а также 48 юниорских компетенций). В финале участвовали 1,3 тысячи конкурсантов и более одной экспертов. В областную команду входили 25 человек (11 участников, девять экспертов, четыре сопровождающих юниоров, тим-лидер). По итогам командного зачета у ленинградцев 20 место.
На уроке в школе
29 августа, 17:03Ленинградская область
Власти Ленобласти усовершенствуют региональную систему образования
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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