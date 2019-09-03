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РИА Новости

В Узбекистане один человек погиб в результате ДТП с автобусом

11:32 03.09.2019
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© Depositphotos / sudok1В больнице
В больнице
© Depositphotos / sudok1
ТАШКЕНТ, 3 сен - РИА Новости. Один человек погиб, ещё 22 пострадали во вторник в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком MAN в Самаркандской области Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
По данным пресс-службы, 3 сентября в 07.00 (05.00 мск) на территории Джамбайского района Самаркандской области столкнулись пассажирский автобус Isuzu и грузовик МАN. В результате аварии автобус опрокинулся.
"В автобусе находился 31 пассажир. Из них 22 человека получили ранения разной степени тяжести, один человек погиб", - говорится в сообщении. На место происшествия были оперативно направлены 8 бригад скорой медицинской помощи. Они отвезли пострадавших в районную больницу.
По данным министерства, для оказания пострадавшим неотложной медицинской помощи в Джамбай были доставлены нейрохирург, хирург и травматолог.
"Было принято решение перевезти шесть пострадавших для лечения в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, три человека остаются в районном медобъединении (больнице - ред.), остальные получают медицинскую помощь амбулаторно", - добавили в Минздраве.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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