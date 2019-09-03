В Узбекистане один человек погиб в результате ДТП с автобусом

ТАШКЕНТ, 3 сен - РИА Новости. Один человек погиб, ещё 22 пострадали во вторник в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком MAN в Самаркандской области Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По данным пресс-службы, 3 сентября в 07.00 (05.00 мск) на территории Джамбайского района Самаркандской области столкнулись пассажирский автобус Isuzu и грузовик МАN. В результате аварии автобус опрокинулся.

"В автобусе находился 31 пассажир. Из них 22 человека получили ранения разной степени тяжести, один человек погиб", - говорится в сообщении. На место происшествия были оперативно направлены 8 бригад скорой медицинской помощи. Они отвезли пострадавших в районную больницу.

По данным министерства, для оказания пострадавшим неотложной медицинской помощи в Джамбай были доставлены нейрохирург, хирург и травматолог.