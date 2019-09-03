Суд в Тюмени начал процедуру банкротства Антипинского НПЗ

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Тюменской области признал обоснованным заявление компании "СБК" ("внучка" Сбербанка) о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства - наблюдение, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Введение наблюдения", - говорится в карточке дела.
В материалах дела отмечалось, что задолженность НПЗ перед ООО "СБК", учрежденным компанией "Сбербанк Капитал", единственным участником которой является Сбербанк, превышает 70 миллионов рублей. Другие подробности пока не сообщаются.
В деле о банкротстве требования к заводу предъявлены также Московским кредитным банком - почти на 2 миллиарда рублей, Абсолют банком (3,2 миллиарда), компанией "Балтсетьстрой" (около 4 миллиардов), Промсвязьбанком (7,8 миллиарда рублей).
Антипинский НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председателя совета директоров и основателя которой Дмитрия Мазурова задержали в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. Ранее, в конце мая, Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций Антипинского НПЗ.
Закупки нефти Антипинским НПЗ периодически приостанавливались начиная с января 2018 года. В начале июня текущего года глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что предприятие должно пройти процедуру банкротства, однако его работа будет восстановлена в кратчайшие сроки. АНПЗ возобновил производство 18 июля - по давальческой схеме, то есть перерабатывая "чужую" нефть. Оператором проекта и давальцем выступает "Сокар Энергоресурс", участниками которой являются Сбербанк и группа отраслевых инвесторов. Эта компания приобрела 80% акций НПЗ у банка в июне. Азербайджанская нефтяная госкомпания ГНКАР (SOCAR) сообщала, что рассматривает вступление в проект как акционер.