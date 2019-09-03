В Ленобласти за лето ликвидировали 462 незаконные свалки

С. - ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. С июня по август текущего года на территории Ленинградской области были ликвидированы 462 незаконные свалки общим объемом более 34,5 тысяч кубометров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

По его словам, самые крупные свалки были обнаружены и ликвидированы в двух районах: Ломоносовском и Подпорожском, а многочисленные стихийные скопления мусора - во Всеволожском, Выборгском и Приозерском районе.

"По данным комитета государственного экологического надзора Ленинградской области в Ломоносовском районе с трех объектов вывезли почти пять миллионов кубометров отходов. А в Подпорожском районе, где было расчищено десять участков, вывезены более 10,5 тысяч кубических метров мусора. Во Всеволожском районе за три летних месяца были расчищены 138 замусоренных участков, вывезены более 8,2 тысячи кубометров отходов. В Выборгском районе были ликвидированы 96 незаконных свалок, а в Приозерском убраны 66 свалок", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за прошедший летний период инспекторы Госэконадзора провели 534 проверки, выявлены 866 нарушений природоохранного законодательства, выставлены штрафов на общую сумму 13,7 миллиона рублей.