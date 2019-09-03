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РИА Новости

Российский космонавт дал напутствие женщинам, мечтающим о космосе

11:27 03.09.2019
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© AP Photo / Maxim Shipenkov, PoolРоссийский космонавт Александр Скворцов
Российский космонавт Александр Скворцов
© AP Photo / Maxim Shipenkov, Pool
Российский космонавт Александр Скворцов. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Женщинам-кандидатам в космонавты для того, чтобы подготовиться и полететь в космос, придется на время пожертвовать личной жизнью и материнством, считает российской космонавт Александр Скворцов.
В настоящее время он находится на МКС в составе длительной экспедиции.
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"В качестве напутствия хочу предупредить женщин, мечтающих о космосе, что надо быть готовыми пойти на некоторые жертвы. Потребуется много учиться и работать, поэтому будет мало времени оставаться на личную жизнь. И придется на какое-то время забыть о материнстве, так как профессия космонавта требует полной сосредоточенности для достижения высокой цели – полета в космос", - приводятся слова космонавта в материалах, опубликованных на сайте Роскосмоса.
В начале лета Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов. Не исключено, что отряд пополнят женщины. Сейчас в отряде состоит только одна девушка - Анна Кикина.
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