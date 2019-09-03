Российский космонавт дал напутствие женщинам, мечтающим о космосе

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Женщинам-кандидатам в космонавты для того, чтобы подготовиться и полететь в космос, придется на время пожертвовать личной жизнью и материнством, считает российской космонавт Александр Скворцов.

"В качестве напутствия хочу предупредить женщин, мечтающих о космосе, что надо быть готовыми пойти на некоторые жертвы. Потребуется много учиться и работать, поэтому будет мало времени оставаться на личную жизнь. И придется на какое-то время забыть о материнстве, так как профессия космонавта требует полной сосредоточенности для достижения высокой цели – полета в космос", - приводятся слова космонавта в материалах, опубликованных на сайте Роскосмоса.