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РИА Новости

Британский подросток потерял зрение и слух из-за "фастфудной" диеты

11:18 03.09.2019 (обновлено: 13:14 03.09.2019)
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© Fotolia / farbkombinat Чипсы
Чипсы
© Fotolia / farbkombinat
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Великобритании подросток лишился зрения и почти полностью потерял слух из-за специфической диеты, которую соблюдал в течение десяти лет, сообщает Independent.
Отмечается, что в семь лет у британца диагностировали расстройство избирательного питания, поскольку мальчик отказывался от овощей и фруктов из-за их "текстуры". В течение следующих лет он соглашался есть только чипсы, колбасные изделия и белый хлеб.
В результате в возрасте 15 лет, когда у подростка появились проблемы со зрением и слухом, медики обнаружили у него оптическую нейропатию. Через два года он полностью ослеп.
Как отмечает издание, несмотря на состояние здоровья, британец не смог поменять рацион, однако сейчас находится под наблюдением врачей и принимает пищевые добавки с содержанием витаминов и минералов.
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ПКПавел Корнеев
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