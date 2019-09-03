Британский подросток потерял зрение и слух из-за "фастфудной" диеты

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Великобритании подросток лишился зрения и почти полностью потерял слух из-за специфической диеты, которую соблюдал в течение десяти лет, сообщает В Великобритании подросток лишился зрения и почти полностью потерял слух из-за специфической диеты, которую соблюдал в течение десяти лет, сообщает Independent.

Отмечается, что в семь лет у британца диагностировали расстройство избирательного питания, поскольку мальчик отказывался от овощей и фруктов из-за их "текстуры". В течение следующих лет он соглашался есть только чипсы, колбасные изделия и белый хлеб.

В результате в возрасте 15 лет, когда у подростка появились проблемы со зрением и слухом, медики обнаружили у него оптическую нейропатию. Через два года он полностью ослеп.