В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат

"Как рассказал собеседник агентства, между нардепом 8-го созыва из фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и депутатом 9-го созыва от фракции "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым возникла ссора, которая переросла в драку. На место вызвали полицию, однако нардепы от объяснений отказались", - говорится в сообщении агентства.

Также сообщается, что Алексеев обратился в больницу. Врачи диагностировали у него перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.