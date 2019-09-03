В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Драка произошла в одном из ресторанов в центре Киева между депутатом Верховной рады XVIII созыва от фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и новоизбранным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым, передает во вторник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
"Как рассказал собеседник агентства, между нардепом 8-го созыва из фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и депутатом 9-го созыва от фракции "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым возникла ссора, которая переросла в драку. На место вызвали полицию, однако нардепы от объяснений отказались", - говорится в сообщении агентства.
Также сообщается, что Алексеев обратился в больницу. Врачи диагностировали у него перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.
В парламенте создано пять фракций, крупнейшую из которых (254 депутата) создала пропрезидентская партия "Слуга народа". Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата, фракция "Батькивщина" объединила 28 депутатов, фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, а во фракцию "Голос" вошли 17 народных избранников. Кроме того, в Раде также создана депутатская группа "За будущее" (насчитывает 23 депутата), а парламентарии, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.