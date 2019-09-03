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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила три площадки под храм для опроса

11:12 03.09.2019 (обновлено: 18:15 03.09.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЖилые дома в центре города Екатеринбурга
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
Жилые дома в центре города Екатеринбурга. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Рабочая группа в Екатеринбурге во вторник утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины.
Трансляция заседания велась на сайте гордумы.
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В числе площадок, которые войдут в опрос, - пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Также рабочая группа утвердила площадку на акватории городского пруда за Макаровским мостом взамен территории на месте снесенной телебашни, против которой выступил глава Екатеринбурга Александр Высокинский из-за того, что на этом месте уже началось возведение Ледовой арены.
Перечень площадок, утвержденный рабочей группой, 24 сентября рассмотрит екатеринбургская городская дума.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.
Позже рабочая группа проголосовала за исключение сквера из списка возможных площадок и утвердила три площадки для проведения опроса: пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеАлександр ВысокинскийЕкатеринбургОбщество
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