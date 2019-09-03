Джастин Бибер рассказал, как слава испортила ему жизнь

"Я начал употреблять тяжелые наркотики в 19 лет. Я также злоупотреблял всеми своими отношениями. Я стал обидчивым и злым, а также проявлял неуважение к женщинам. Я отдалился ото всех, кто меня любил и прятался, как в раковине, в образе человека, которым стал. Мне казалось, это я никогда не смогу это изменить. Мне потребовались годы, чтобы прийти в себя после всех этих ужасных решений, исправить расколотые отношения и изменить образ жизни. К счастью, рядом со мной есть люди, которые меня любят за то, какой я есть", - написал Джастин Бибер.