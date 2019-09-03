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РИА Новости
Культура

Джастин Бибер рассказал, как слава испортила ему жизнь

22:56 03.09.2019
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© AP Photo / Invision/ Jordan StraussКанадский певец Джастин Бибер
Канадский певец Джастин Бибер
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Канадский поп-певец и актер Джастин Бибер разместил в инстаграме большой пост, в котором рассказал фанатам, что из-за ранней славы принимал неправильные решения.
Певец описывает начало своей карьеры, с 13 лет на него обрушилась: всемирная любовь поклонников, многомиллионные гонорары, внимание прессы, все это повлияло на его внутреннее состояние, и к 20 годам Бибер стал чувствовать, что всех только разочаровывает.

"Я начал употреблять тяжелые наркотики в 19 лет. Я также злоупотреблял всеми своими отношениями. Я стал обидчивым и злым, а также проявлял неуважение к женщинам. Я отдалился ото всех, кто меня любил и прятался, как в раковине, в образе человека, которым стал. Мне казалось, это я никогда не смогу это изменить. Мне потребовались годы, чтобы прийти в себя после всех этих ужасных решений, исправить расколотые отношения и изменить образ жизни. К счастью, рядом со мной есть люди, которые меня любят за то, какой я есть", - написал Джастин Бибер.

Он также пишет о том, насколько сложно было в подростковом возрасте переживать столь сильное давление и внимание.

"Вы видели статистику детей-звезд и итог их жизни? На ребенка оказывается давление и налагается ответственность, которую он не может серьезно воспринимать, так как мозг и эмоции еще не развиты", - объяснил певец.

В заключении он поблагодарил жену (Хейли Болдуин) за то, что она помогла ему научиться "терпению, доверию, преданности, доброте, смирению" и другим вещам, которые позволяют быть хорошим человеком.
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