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РИА Новости

Раз конфликт в Донбассе не прекращен, "это кому-то надо", считает Лукашенко

11:10 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если конфликт на востоке Украины до сих пор не прекращен, значит, "это кому-то надо", в том числе об этом свидетельствует в свое время отказ Европы от белорусского плана нормализации.
"Когда начался этот конфликт, один из высокопоставленных чиновников позвонил мне и поинтересовался, какова точка зрения Беларуси. Я не хотел вмешиваться, зная, что там происходит и что является причиной конфликта, но по его настоянию я послал план конкретных действий и с личными гарантиями, белорусскими гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. И добавил: если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт устаканился, прекратился", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.
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Он отметил, что "цивилизованная Европа отвергла этот план, даже в деталях, и начали бороться за Донбасс, за Крым, (проводить - ред.) "нормандский формат".
"Но почему до сих пор не прекратили этот конфликт, уже почти пять лет? Потому что это кому-то надо", - подчеркнул белорусский лидер.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском". Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ. Хотя и после соглашений о перемирии в Донбассе продолжаются перестрелки.
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