Раз конфликт в Донбассе не прекращен, "это кому-то надо", считает Лукашенко

МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если конфликт на востоке Украины до сих пор не прекращен, значит, "это кому-то надо", в том числе об этом свидетельствует в свое время отказ Европы от белорусского плана нормализации.

"Когда начался этот конфликт, один из высокопоставленных чиновников позвонил мне и поинтересовался, какова точка зрения Беларуси. Я не хотел вмешиваться, зная, что там происходит и что является причиной конфликта, но по его настоянию я послал план конкретных действий и с личными гарантиями, белорусскими гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. И добавил: если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт устаканился, прекратился", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

Он отметил, что "цивилизованная Европа отвергла этот план, даже в деталях, и начали бороться за Донбасс, за Крым, (проводить - ред.) "нормандский формат".

"Но почему до сих пор не прекратили этот конфликт, уже почти пять лет? Потому что это кому-то надо", - подчеркнул белорусский лидер.