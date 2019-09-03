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РИА Новости
Восточный экономический форум

На ВЭФ представили вертолет Ка-226Т для Индии

11:10 03.09.2019 (обновлено: 20:22 03.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ка-226Т в раскраске для индийской армии, представленный компанией "Вертолеты России" на V Восточном экономическом форуме
Вертолет Ка-226Т в раскраске для индийской армии, представленный компанией Вертолеты России на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Вертолет Ка-226Т в раскраске для индийской армии представила компания "Вертолеты России" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
Вертолет в защитной окраске с надписью Make in India (программа сборки иностранной техники на территории Индии) представлен на открытой площадке на набережной острова Русский.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ка-226Т на Восточном экономическом форуме
Вертолет Ка-226Т на Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вертолет Ка-226Т на Восточном экономическом форуме
Отличительной особенностью представленного вертолета является то, что одна сторона у него выкрашена в зеленой гамме - для индийских военных, а другая - в синий цвет - для спасательных и медицинских служб. Также рядом продемонстрирован сменяемый VIP-модуль (с тремя пассажирскими креслами) для этого же вертолета.
Помимо того, рядом с ним представлен вертолет Ми-171А2.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-171А2, изготовленный для индийской компании Vectra Group, на V Восточном экономическом форуме
Вертолет Ми-171А2, изготовленный для индийской компании Vectra Group, на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вертолет Ми-171А2, изготовленный для индийской компании Vectra Group, на V Восточном экономическом форуме
Ранее сообщалось о покупке Индией у России 200 вертолетов Ка-226Т. Первые 60 вертолетов будут производиться в России, остальные 140 - в Индии.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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Восточный экономический форумКа-226ТВертолеты РоссииВладивостокРоссияИндияБезопасность
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