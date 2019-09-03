На ВЭФ представили вертолет Ка-226Т для Индии

Вертолет Ка-226Т в раскраске для индийской армии, представленный компанией "Вертолеты России" на V Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Вертолет Ка-226Т в раскраске для индийской армии представила компания "Вертолеты России" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.

Вертолет в защитной окраске с надписью Make in India (программа сборки иностранной техники на территории Индии) представлен на открытой площадке на набережной острова Русский.

Отличительной особенностью представленного вертолета является то, что одна сторона у него выкрашена в зеленой гамме - для индийских военных, а другая - в синий цвет - для спасательных и медицинских служб. Также рядом продемонстрирован сменяемый VIP-модуль (с тремя пассажирскими креслами) для этого же вертолета.

Помимо того, рядом с ним представлен вертолет Ми-171А2.

Ранее сообщалось о покупке Индией у России 200 вертолетов Ка-226Т. Первые 60 вертолетов будут производиться в России, остальные 140 - в Индии.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.