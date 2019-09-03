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РИА Новости

Власти Северной Македонии прокомментировали процесс вступления в НАТО

11:07 03.09.2019 (обновлено: 11:09 03.09.2019)
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© AFP 2019 / Robert AtanasovskiРадмила Шекеринская
Радмила Шекеринская
© AFP 2019 / Robert Atanasovski
БЛЕД (Словения), 3 сен - РИА Новости. Процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО может занять больше времени, чем планировалось ранее, заявила министр обороны страны Радмила Шекеринская.
Она отметила, что Черногории потребовалось больше 18 месяцев на процесс ратификации всеми странами НАТО протокола о вступлении в альянс, а власти Северной Македонии поставили цель достичь этого результата за 10 месяцев.
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"Сейчас мы сталкиваемся с неизвестным, например, с ситуацией в Великобритании, с тем, что касается формирования правительства в Испании. Все это может несколько отложить процесс", - признала министр, выступая на стратегическом форуме в городе Блед.
Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии.
В настоящее время идёт процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Ожидается, что процесс завершится к саммиту альянса, который пройдёт в Лондоне в декабре.
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НАТОЕвросоюзВеликобританияСеверная МакедонияГрецияИспанияВ мире
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