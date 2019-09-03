Власти Северной Македонии прокомментировали процесс вступления в НАТО

БЛЕД (Словения), 3 сен - РИА Новости. Процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО может занять больше времени, чем планировалось ранее, заявила министр обороны страны Радмила Шекеринская.

Она отметила, что Черногории потребовалось больше 18 месяцев на процесс ратификации всеми странами НАТО протокола о вступлении в альянс, а власти Северной Македонии поставили цель достичь этого результата за 10 месяцев.

"Сейчас мы сталкиваемся с неизвестным, например, с ситуацией в Великобритании, с тем, что касается формирования правительства в Испании. Все это может несколько отложить процесс", - признала министр, выступая на стратегическом форуме в городе Блед.

Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии.