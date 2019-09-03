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РИА Новости

Путин назвал переговоры с президентом Монголии конструктивными

11:06 03.09.2019 (обновлено: 11:44 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга во время беседы в Государственном дворце в Улан-Баторе. 3 сентября 2019
Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга во время беседы в Государственном дворце в Улан-Баторе. 3 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга во время беседы в Государственном дворце в Улан-Баторе. 3 сентября 2019
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой содержательными и конструктивными.
"Соглашусь с президентом Баттулгой: состоявшиеся переговоры были действительно содержательными и конструктивными. Мы обсудили широкий круг двухсторонних вопросов, обменялись мнениями по актуальной международной и региональной проблематике", - сказал Путин.
Среди подписанных соглашений особое значение имеет межгосударственный договор о дружественных отношениях, подчеркнул российский лидер.
"В подписанном солидном пакете соглашений, прежде всего, выделю межгосударственный договор о дружественных отношениях. Этот важнейший документ закрепляет качество и новый уровень российско-монгольского взаимодействия: всеобъемлющее стратегическое партнерство открывает значительные перспективы для его дальнейшего расширения по самым разным направлениям", - заявил Путин.
Московский Кремль
Вчера, 10:36РИА Новости
Россия и Монголия заключили Договор о дружественных отношениях
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