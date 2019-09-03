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РИА Новости
Школа волонтера

В Москве пройдет Всероссийский форум "серебряных" добровольцев

11:02 03.09.2019
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© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центровВ Москве пройдет всероссийский форум "серебряных" добровольцев
В Москве пройдет всероссийский форум серебряных добровольцев
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. С 1 по 4 октября 2019 года в Москве будет проходить Всероссийский форум "серебряных" добровольцев, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра". Он объединит 500 человек – волонтеров в возрасте от 55 лет, руководителей и представителей волонтерских центров, добровольческих объединений, ресурсных центров, реализующих проекты в сфере развития "серебряного" добровольчества. Форум станет ключевым событием года в сфере развития волонтерства среди граждан старшего поколения.
На форуме соберутся добровольцы всех направлений из 85 субъектов Российской Федерации. Мероприятие позволит участникам обменяться опытом, познакомиться с эффективными практиками работы в добровольческой сфере. Для них подготовлена специальная образовательная программа по общему направлению "Моя траектория развития": мастер-классы и тренинги по креативному и дизайн-мышлению, коммуникации, тайм-менеджменту, мотивации, личностному росту, основам здорового образа жизни, развитию социального волонтерства.
Участников ждут творческие встречи, занятия йогой, танцами, арт-терапия, мастер-класс "Подиум зрелой красоты" и многое другое. Например, "Эстафета поколений" научит, как создать межпоколенческий проект, а на лекции "Говорит волонтер" участники узнают методы эффективного медиасопровождения добровольческой деятельности.
Также в рамках форума пройдет очная защита проектов всероссийского грантового конкурса поддержки социальных проектов "Молоды душой". Зарегистрироваться на конкурс можно до 8 сентября на сайте молодыдушой.рф.
Чтобы принять участие в форуме, необходимо подать заявку до 20 сентября 2019 года на сайте добровольцыроссии.рф.
Организаторами Всероссийского форума "серебряных" добровольцев выступают ФГБУ "Роспатриотцентр", Ассоциация волонтерских центров и комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.
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