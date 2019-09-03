Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T12:23Z
https://ria.ru/20190903/1558195833.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155774/45/1557744597_0:0:808:454_1036x0_80_0_0_5c965679dd6192583959d4f59eb6f493.jpg
РИА Новости

Обвиненная в оскорблении жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

11:01 03.09.2019 (обновлено: 12:23 03.09.2019)
13200
© Фото : соцсетиИрина Алашкевич
Ирина Алашкевич
© Фото : соцсети
КРАСНОЯРСК, 3 сен — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от паводка людей, находится в отпуске.
Представители пресс-службы главы региона Сергея Левченко сообщили РИА Новости, что проверка инцидента продолжается.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Алашкевич отстранили от работы.

"Одеты черт-те как, два класса образования"

В середине августа в соцсетях появилась аудиозапись того, как женщина в оскорбительной форме высказывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, комментируя приезд Владимира Путина в Приангарье.
Нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала Россия 24
19 июля, 14:56РИА Новости
В Хакасии завершили расследование дела чиновника, напавшего на журналиста
Она назвала тулунцев "бичевней" и добавила, что они одеты так, будто имеют "два класса образования". Судя по подписи к ролику, речь принадлежит Алашкевич. По словам самой чиновницы, запись сфальсифицирована.
Губернатор организовал служебное расследование, аудио было передано на экспертизу. Проверка пока не завершена.
Президент, в свою очередь, назвал подобные высказывания недопустимыми.
"Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение", — цитирует Путина местный портал irk.ru.
Президент РФ Владимир Путин на XVIII съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 8 декабря 2018
8 декабря 2018, 22:08РИА Новости
Путин рассказал о последствиях хамства чиновников

Скандалы с чиновниками

Это не первый раз, когда российский чиновник или политик оказывается в центре скандала из-за неуместных высказываний.
Например, в марте депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши", которые сами в этом виноваты. После волны критики и возмущения чиновнику пришлось извиниться.
Руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев, в свою очередь, комментируя проблему невысоких зарплат бюджетников, заявил, что трудолюбивые учителя и врачи получают хорошие деньги, а другие просто мало работают.
Кроме того, в октябре прошлого года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова покинула свой пост после резонансного заявления о "макарошках": политик сказала, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно для жизни, а "макарошки стоят всегда одинаково".
Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова
13 октября 2018, 08:00РИА Новости
Чиновница разозлила главного человека в России и потеряла все
3619319619
Обсудить 17
Паводок в Иркутской областиСергей ЛевченкоПроисшествия
Популярные комментарии
После отпуска, выйдет на работу. Путин уехал.....
3 сентября, 11:02
Арсений Понфилекно
32121113
Устала работать с бичевней не образованной, пусть отдохнет за их счет.
3 сентября, 12:14
Антуан Антошечкин
4240201
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА
Новости
Полиция
Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Лента
новостей
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Мыс Фиолент
Эксперт рассказал, почему Украина не прекратит блокаду Крыма
Вера Бегун и ее сожитель Станислав Бердников в суде
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
Заседание Верховной рады Украины
Рада отменила депутатскую неприкосновенность
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100
Минпромторг опроверг сообщения об отказе развития укороченной версии SSJ
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Женщина собирает томаты на ферме в Морделе, Франция
В ЕС раскрыли аферу с продвижением европейской сельхозпродукции в России
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
У Тимошенко при загадочных обстоятельствах умерла сестра
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными
10:30Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
10:28Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
Лента новостейМолния