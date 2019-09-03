Обвиненная в оскорблении жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

КРАСНОЯРСК, 3 сен — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от паводка людей, находится в отпуске.

Представители пресс-службы главы региона Сергея Левченко сообщили РИА Новости, что проверка инцидента продолжается.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Алашкевич отстранили от работы.

"Одеты черт-те как, два класса образования"

В середине августа в соцсетях появилась аудиозапись того, как женщина в оскорбительной форме высказывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, комментируя приезд Владимира Путина в Приангарье.

Она назвала тулунцев "бичевней" и добавила, что они одеты так, будто имеют "два класса образования". Судя по подписи к ролику, речь принадлежит Алашкевич. По словам самой чиновницы, запись сфальсифицирована.

Губернатор организовал служебное расследование, аудио было передано на экспертизу. Проверка пока не завершена.

Президент, в свою очередь, назвал подобные высказывания недопустимыми.

"Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение", — цитирует Путина местный портал irk.ru

Скандалы с чиновниками

Это не первый раз, когда российский чиновник или политик оказывается в центре скандала из-за неуместных высказываний.

Например, в марте депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши", которые сами в этом виноваты. После волны критики и возмущения чиновнику пришлось извиниться.

Руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев, в свою очередь, комментируя проблему невысоких зарплат бюджетников, заявил, что трудолюбивые учителя и врачи получают хорошие деньги, а другие просто мало работают.