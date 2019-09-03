Обвиненная в оскорблении жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

КРАСНОЯРСК, 3 сен — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от паводка людей, находится в отпуске.
Представители пресс-службы главы региона Сергея Левченко сообщили РИА Новости, что проверка инцидента продолжается.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Алашкевич отстранили от работы.
"Одеты черт-те как, два класса образования"
В середине августа в соцсетях появилась аудиозапись того, как женщина в оскорбительной форме высказывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, комментируя приезд Владимира Путина в Приангарье.
Она назвала тулунцев "бичевней" и добавила, что они одеты так, будто имеют "два класса образования". Судя по подписи к ролику, речь принадлежит Алашкевич. По словам самой чиновницы, запись сфальсифицирована.
Губернатор организовал служебное расследование, аудио было передано на экспертизу. Проверка пока не завершена.
Президент, в свою очередь, назвал подобные высказывания недопустимыми.
"Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение", — цитирует Путина местный портал irk.ru.
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Скандалы с чиновниками
Это не первый раз, когда российский чиновник или политик оказывается в центре скандала из-за неуместных высказываний.
Например, в марте депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши", которые сами в этом виноваты. После волны критики и возмущения чиновнику пришлось извиниться.
Руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев, в свою очередь, комментируя проблему невысоких зарплат бюджетников, заявил, что трудолюбивые учителя и врачи получают хорошие деньги, а другие просто мало работают.
Кроме того, в октябре прошлого года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова покинула свой пост после резонансного заявления о "макарошках": политик сказала, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно для жизни, а "макарошки стоят всегда одинаково".
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