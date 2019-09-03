Депутаты приняли отставку мэра Златоуста

ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен – РИА Новости. Депутаты собрания депутатов Златоустовского городского округа в Челябинской области во вторник приняли отставку главы города Вячеслава Жилина, написавшего в понедельник заявление об уходе с поста по собственному желанию, сообщает горадминистрация.

В конце августа глава региона Алексей Текслер посетил Златоуст, где провел встречу с местными жителями. На встрече, на которой присутствовал и глава города Жилин, люди скандировали в его адрес: "Уходи! Уходи!" Тогда Текслер отмечал, что знал, что в Златоусте много людей недовольны ситуацией в городе. Он предложил вместе с выборами губернатора 8 сентября провести опрос жителей Златоуста на избирательных участках и выяснить, как они относятся к мэру.

В понедельник Текслер сообщил, что Жилин написал заявление об отставке с занимаемой должности. Текслер отмечал, что это решение продиктовано ситуацией, сложившейся в муниципалитете, и соответствует его оценке.

"Внеочередное заседание собрания депутатов Златоустовского городского округа состоялось сегодня. Первым вопросом народные избранники рассмотрели заявление главы округа о досрочном прекращении полномочий. Отставка главы была принята депутатами единогласно", - говорится в сообщении.

До момента окончания конкурсных процедур по избранию главы Златоустовского городского округа исполнять его обязанности будет председатель собрания депутатов Алексей Карюков, уточняется в сообщении.