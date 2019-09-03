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РИА Новости

Депутаты приняли отставку мэра Златоуста

11:00 03.09.2019
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкГород Златоуст
Город Златоуст
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Город Златоуст. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен – РИА Новости. Депутаты собрания депутатов Златоустовского городского округа в Челябинской области во вторник приняли отставку главы города Вячеслава Жилина, написавшего в понедельник заявление об уходе с поста по собственному желанию, сообщает горадминистрация.
В конце августа глава региона Алексей Текслер посетил Златоуст, где провел встречу с местными жителями. На встрече, на которой присутствовал и глава города Жилин, люди скандировали в его адрес: "Уходи! Уходи!" Тогда Текслер отмечал, что знал, что в Златоусте много людей недовольны ситуацией в городе. Он предложил вместе с выборами губернатора 8 сентября провести опрос жителей Златоуста на избирательных участках и выяснить, как они относятся к мэру.
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В понедельник Текслер сообщил, что Жилин написал заявление об отставке с занимаемой должности. Текслер отмечал, что это решение продиктовано ситуацией, сложившейся в муниципалитете, и соответствует его оценке.
"Внеочередное заседание собрания депутатов Златоустовского городского округа состоялось сегодня. Первым вопросом народные избранники рассмотрели заявление главы округа о досрочном прекращении полномочий. Отставка главы была принята депутатами единогласно", - говорится в сообщении.
До момента окончания конкурсных процедур по избранию главы Златоустовского городского округа исполнять его обязанности будет председатель собрания депутатов Алексей Карюков, уточняется в сообщении.
Согласно Уставу Златоуста, в случае досрочного прекращения полномочий главы округа избрание нового градоначальника должно произойти не позднее чем через шесть месяцев. Глава округа избирается депутатами по результатам конкурса из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, сроком на 5 лет. В настоящее время зампредседателя собрания депутатов округа Марат Сафиев уполномочен временно исполнять обязанности председателя собрания.
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Алексей ТекслерЗлатоустПолитика
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