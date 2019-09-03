МЧС в сентябре проведет тренировки по эвакуации во всех школах

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Тренировки по правильной эвакуации в случае ЧП пройдут во всех российских школах и других образовательных учреждениях в первой декаде сентября, сообщил журналистам во вторник директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
"Первую декаду сентября обязательно проведем занятия по эвакуации во всех образовательных организациях. Конечно, сотрудников надзорных подразделений на всех не хватит, будем привлекать добровольные и волонтерские организации и иных сотрудников государственной противопожарной службы и негосударственной системы предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по готовности образовательных учреждений к учебному году.
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Кроме того, по его словам, МЧС проведет тематические уроки, на которых расскажет об основах обеспечения противопожарной безопасности.