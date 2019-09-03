Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной

МИНСК, 3 сен — РИА Новости. Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", — заявил Лукашенко на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов в Минске.
По его словам, если оружие попадет в руки "обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма".
За прошлый год, как сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии, на границе с Украиной изъяли более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия. Тогда Лукашенко поручил усилить охрану южных рубежей страны и не исключал увеличения числа пограничников, поскольку знает, "сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется".
Вчера, 15:15РИА НовостиЗакрыта наглухо