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РИА Новости

Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной

10:58 03.09.2019 (обновлено: 03:05 04.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МИНСК, 3 сен — РИА Новости. Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", — заявил Лукашенко на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов в Минске.
По его словам, если оружие попадет в руки "обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма".
За прошлый год, как сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии, на границе с Украиной изъяли более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия. Тогда Лукашенко поручил усилить охрану южных рубежей страны и не исключал увеличения числа пограничников, поскольку знает, "сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется".
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Вчера, 15:15РИА Новости
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