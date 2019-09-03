Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", — заявил Лукашенко на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов в Минске.