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РИА Новости

Зеленский попросил Раду сделать то, что "депутаты многие годы обещали"

10:57 03.09.2019 (обновлено: 11:06 03.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады сделать то, что "они многие годы обещали людям" и отменить депутатскую неприкосновенность.
Парламент Украины ранее принял в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. В законопроекте предлагается исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания его оспорить в Конституционном суде Украины.
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"Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной рады Украины, просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. Снятия неприкосновенности требуют сейчас 90% граждан Украины",- заявил Зеленский во вторник, выступая в Раде.
Вместе с тем президент "очень не советовал" парламентариям проверять "достоверность этой цифры вживую" и смотреть, сколько граждан придут протестовать к зданию Рады.
Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим главой государства Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Вчера, 11:05РИА Новости
Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность
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