Экс-президента Крыма вывели из комы после инсульта

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Бывший президент республики Крым Юрий Мешков, возглавлявший регион в 1994 году, выведен из искусственной комы медиками в Турции после произошедшего инсульта, сообщила дочь Мешкова Марианна.

Бывший и единственный в истории республики президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт, находясь с женой на отдыхе в Турции, сообщил ранее РИА Новости экс-депутат крымского парламента Вадим Мордашев, ссылаясь на сына Мешкова. Инсульт случился в воскресенье вечером, а спровоцировать его могла жара, отметил он.

"Разбудили. Моргает. Не говорит и не шевелится. Жив!" - написала на своей странице в Facebook Мешкова.

Информацию о том, что медики в Турции вывели из комы Юрия Мешкова, подтвердил экс-депутат крымского парламента Вадим Мордашев, сославшись на информацию сына Мешкова Максима. Он сообщил, что Мешкова и его семью в больнице посетил сотрудник российской дипмиссии, после чего медики приступили к лечению Мешкова. Разговаривать Мешков пока не может, сказал экс-депутат.