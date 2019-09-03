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РИА Новости

Экс-президента Крыма вывели из комы после инсульта

10:55 03.09.2019 (обновлено: 12:03 03.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Мешков
Юрий Мешков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Бывший президент республики Крым Юрий Мешков, возглавлявший регион в 1994 году, выведен из искусственной комы медиками в Турции после произошедшего инсульта, сообщила дочь Мешкова Марианна.
Бывший и единственный в истории республики президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт, находясь с женой на отдыхе в Турции, сообщил ранее РИА Новости экс-депутат крымского парламента Вадим Мордашев, ссылаясь на сына Мешкова. Инсульт случился в воскресенье вечером, а спровоцировать его могла жара, отметил он.
"Разбудили. Моргает. Не говорит и не шевелится. Жив!" - написала на своей странице в Facebook Мешкова.
Информацию о том, что медики в Турции вывели из комы Юрия Мешкова, подтвердил экс-депутат крымского парламента Вадим Мордашев, сославшись на информацию сына Мешкова Максима. Он сообщил, что Мешкова и его семью в больнице посетил сотрудник российской дипмиссии, после чего медики приступили к лечению Мешкова. Разговаривать Мешков пока не может, сказал экс-депутат.
Мешков, которому сейчас 73 года, был избран президентом республики Крым в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года. Тогда же была создана лишенная суверенитета автономная республика Крым в составе Украины. Мешков после этого переехал в Москву.
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Юрий МешковТурцияКрымВ мире
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