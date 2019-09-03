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РИА Новости
Культура

Галерея Уффици откроет новые залы для постоянной коллекции русских икон

10:58 03.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Обретение. Иконы из собрания Ярославского художественного музея"
Посетительница на выставке Обретение. Иконы из собрания Ярославского художественного музея
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
РИМ, 3 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Уникальная историческая коллекция русских икон впервые будет выставлена в постоянной экспозиции флорентийской Галереи Уффици, сообщает итальянский музей.
Русское религиозное искусство получит собственное пространство в самом сердце Флоренции - в Палаццо Питти, бывшей резиденции великих герцогов Тосканы.
"Эта историческая коллекция, включающая 78 святых образов, сформировалась в течение XVIII и XIX веков благодаря стараниям членов семьи Медичи и в особенности представителей Габсбург-Лотарингского дома, и теперь фактически впервые будет выставлена в постоянной экспозиции. Речь идет об устройстве четырех больших залов на первом этаже Палаццо Питти, украшенных фресками XVII века и выходящих окнами во внутренний двор: все необходимые работы предполагается завершить до Рождества, после чего эти выставочные пространства станут частью обычного экскурсионного маршрута по бывшему герцогскому дворцу", - рассказали в музее.
Когда и каким образом русские иконы оказались в Италии, точно неизвестно. В 1761 году они уже находились во Флоренции: возможно, один из послов преподнес их в дар великому герцогу или, что более вероятно, с помощью такого подарка православная община Ливорно засвидетельствовала свое почтение великому герцогу Тосканскому Франческо II, который дал разрешение на строительство в городе православного храма в честь Святой Троицы, возведенного в 1757-1760 годах.
Наиболее значимыми произведениями коллекции являются две иконы, составляющие Менологий, другими словами - календарь православных религиозных праздников, разделенных на полугодия. Каждая часть состоит из 20 горизонтальных рядов с изображениями священных сцен и фигурами святых, которых можно определить по надписям. Эти образы всегда оставались в Уффици ввиду их очевидной важности, как и икона со святой Екатериной Александрийской, которую датируют 1693-1694 годами, исходя из клейма на окладе из позолоченного серебра.
"Считается, что икона происходит из мастерской Оружейной палаты — иконописцы этой школы работали при царском дворе в Московском Кремле, — и по манере исполнения близка стилю Кирилла Уланова, одного из самых известных мастеров московской мастерской на рубеже XVII-XVIII веков", - рассказали в Галерее.
Самые древние образы в коллекции — икона Божией Матери, относящаяся к иконографическому типу "О Тебе радуется", и икона Усекновение главы Иоанна Предтечи.
"Между Россией и Италией и, в частности, Флоренцией, существует некая связь, проходящая красной нитью через всю историю. И важнейшая коллекция икон в Уффици, насчитывающая 78 предметов, является ранним свидетельством этой связи. Наконец, впервые в истории эта коллекция станет доступна во всем великолепии и полноте и ею смогут полюбоваться туристы со всего мира" , - заявил директор Уффици Айке Шмидт.
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