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РИА Новости
Восточный экономический форум

Представители МИД России и Южной Кореи провели консультации на полях ВЭФ

10:50 03.09.2019 (обновлено: 20:21 03.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Во вторник во Владивостоке на полях Восточного экономического форума состоялись консультации заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова и спецпредставителя МИД республики Южная Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна, сообщил МИД РФ.
"Подробно обсуждалась обстановка вокруг Корейского полуострова. Подчеркнута важность продолжения регулярной координации между Россией и Республикой Корея, а также всеми другими вовлеченными сторонами в интересах совместного урегулирования проблем субрегиона политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.
В конце августа КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали на Севере резко негативную реакцию. Между тем, президент США Дональд Трамп говорил, что лидер КНДР Ким Чен Ын обещал прекратить пуски, когда учения США и Южной Кореи завершатся. Власти Японии полагают, что Северная Корея занята разработкой новых типов ракет, перехват которых с помощью систем ПРО может быть затруднен.
В 2018 году состоялась первая встреча лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре. Однако затем диалог стал пробуксовывать – на переговорах во Вьетнаме в феврале этого года никаких договоренностей достигнуто не было. Третья встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась во время визита американского президента в Южную Корею, его посещения демилитаризованной зоны между Севером и Югом в конце июня этого года. Стороны договорились о возобновлении диалога, однако затем последующих встреч не произошло.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
Юрий Трутнев
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Восточный экономический форумМИД РФЮжная КореяРоссияВ мире
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