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РИА Новости

Детский омбудсмен просит разобраться в обстоятельствах задержания Азара

10:50 03.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович обратился к прокурору города с просьбой разобраться в обстоятельствах задержания журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, назвав необъяснимыми и недопустимыми действия полиции, которые, по данным Азара, после задержания оставили его дочь одну дома.
Ранее адвокат Азара Татьяна Молоканова сообщала РИА Новости, что Азара задержали в понедельник вечером за повторное нарушение порядка проведения митинга. По ее словам, задержание Азара может быть связано с организацией несогласованной акции 31 августа в Москве. За повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга Азару грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест до 30 суток.
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Как отметил Бунимович, по словам Ильи Азара и его жены, при задержании в квартире находился годовалый ребенок, которого сотрудники полиции оставили в квартире одного с открытой дверью.
"По рассказу Ильи он уложил ребенка, меньше двух лет, девочка, вышел покурить на балкон на лестничной клетке, и его задержали при том, что он сказал, что там ребенок один остаётся", - сказал Бунимович РИА Новости.
По его словам, в таких случаях у полиции есть специальная процедура, они должны либо дождаться законного представителя, либо разбираться с органами опеки.
Он добавил, что он связался с департаментом социальной защиты, и они не получали никакой информации по этому делу.
"При этом, как говорит мама, когда она приехала, дверь в квартиру была открыта. Если все эти обстоятельства подтверждаются, то это на лицо оставление ребенка в опасности, поэтому я обратился к прокурору Москвы, потому что необходимо разобраться в обстоятельствах задержания и правомерности действий полиции", - сказал Бунимович.
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