Детский омбудсмен просит разобраться в обстоятельствах задержания Азара

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович обратился к прокурору города с просьбой разобраться в обстоятельствах задержания журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, назвав необъяснимыми и недопустимыми действия полиции, которые, по данным Азара, после задержания оставили его дочь одну дома.

Ранее адвокат Азара Татьяна Молоканова сообщала РИА Новости, что Азара задержали в понедельник вечером за повторное нарушение порядка проведения митинга. По ее словам, задержание Азара может быть связано с организацией несогласованной акции 31 августа в Москве. За повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга Азару грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест до 30 суток.

Как отметил Бунимович, по словам Ильи Азара и его жены, при задержании в квартире находился годовалый ребенок, которого сотрудники полиции оставили в квартире одного с открытой дверью.

"По рассказу Ильи он уложил ребенка, меньше двух лет, девочка, вышел покурить на балкон на лестничной клетке, и его задержали при том, что он сказал, что там ребенок один остаётся", - сказал Бунимович РИА Новости.

По его словам, в таких случаях у полиции есть специальная процедура, они должны либо дождаться законного представителя, либо разбираться с органами опеки.

Он добавил, что он связался с департаментом социальной защиты, и они не получали никакой информации по этому делу.