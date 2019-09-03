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РИА Новости
Восточный экономический форум

Большое Евразийское партнерство открыто для всех стран, заявили в МИД

10:44 03.09.2019 (обновлено: 20:19 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Концепция Большого Евразийского партнёрства открыта для всех стран и объединений, в том числе Европейского союза, в ней нет принуждения, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"За прошедшие годы, особенно в последние десятилетия, совершенно очевидно, что ситуация на Большом Евразийском пространстве серьезно изменилась. Появились новые центры силы, которых не было 50 лет назад", - сказал Моргулов, выступая в ходе одной из сессии Восточного экономического форума.
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В числе таких стран Моргулов упомянул Китай, Индию, Южную Корею, Японию, государства АСЕАН, которые в совокупности представляют седьмую экономику мира, кроме того, возникли интеграционные объединения в регионе - Европейский Союз, ЕАЭС, АСЕАН и другие.
"Мы видим, как возникают трансграничные, трансконтинентальные, трансинфраструктурные проекты. Все какими-то путями пытаются объединять это большое пространство. Так что спрос, потребность - совершенно очевидны", - отметил он.
По словам Моргулова, сегодня вопрос стоит уже не столько в объединении пространства от Лиссабона до Владивостока, но "о привлечении всей Евразии до ее южной оконечности, если посмотреть на карту, то это будут индонезийские острова - то есть от Атлантики до Тихого океана".
"Это географические рамки той самой Большой Евразии, которая формируется на наших глазах...Что из себя представляет эта идея? Первое, это зонтик - это зонтичная концепция, то есть Большое Евразийское партнёрство включает в себя все интеграционные процессы, которые развиваются на этом пространстве. Иными словами - это интеграция интеграций", - отметил Моргулов.
Он подчеркнул, что вторая отличительная черта концепции Большого Евразийства - "в отличие от несостоявшегося Транстихоокеанского партнёрства, где группа стран собралась, выработала правила и предложила их всем..., Большое Евразийское партнёрство строится принципиально иначе - мы никому ничего не навязываем и не говорим как действовать".
"Это открытое, равноправное движение, учитывающее комфортность для каждого участника. Так выстраивается сеть разных по глубине соглашений и договоренностей, которые и создают эту массу Большого Евразийского партнёрства", - подчеркнул он.
"Мы полагаем, что оно могло бы формироваться вокруг ведущих региональных объединений, которые я уже упомянул - Евразэс, АСЕАН, СНГ, ШОС...Процесс, по сути, запущен, он движется, мы считаем, что у него есть очень хорошие перспективы. Не могу не сказать, что мы держим дверь для Европейского Союза в этой большой конструкции открытой и все, что я говорю, в полной мере распространяется и на европейские объединения и ЕС в первую очередь. Мы никогда не отказывались от сотрудничества с Брюсселем", - заключил он.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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