Робота "Федора" посадили в корабль "Союз" для возвращения на Землю

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов после завершения эксперимента на борту Международной космической станции усадили робота "Федора" в корабле "Союз МС-14" для спуска на Землю.

Трансляцию переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами вело НАСА.

"Федора" мы победили, усадили в кресло. Закрепили его металлическим наколенником, притянули все локти. Там, где нужно, в пазы вставили", — сказал Овчинин.

Космонавт добавил, что робот не убежит, потому что надежно закреплен.

Двадцать второго августа корабль "Союз МС-14" с "Федором" запустили на околоземную орбиту. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робота перенесли на станцию 29 августа.

Эксперименты с роботом космонавты проводили 30-31 августа и 1 сентября. В первые два дня космонавт Скворцов в модуле "Звезда" надел экзоскелет, который позволял дистанционно управлять роботом, и шлем, благодаря чему мог видеть камерами робота. Овчинин в этот момент находился в модуле "Поиск", где установлен "Федор", и контролировал выполнение операций.

В пятницу, после того как Овчинин с трудом включил электропитание "Федора", робот поработал руками с отверткой, ключами и состыковал электрические соединители. В субботу он включал дрель и протирал руки полотенцем. В воскресенье космонавты устроили допрос "Федору", задав более 30 вопросов.

По данным НАСА, расстыковка "Союза МС-14" от МКС планируется 6 сентября в 21:13 по московскому времени, а посадка в Казахстане — 7 сентября в 00:35.