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РИА Новости

Робота "Федора" посадили в корабль "Союз" для возвращения на Землю

10:41 03.09.2019 (обновлено: 14:53 03.09.2019)
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкРобот "Федора"
Робот Федора
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
Робот "Федора". Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов после завершения эксперимента на борту Международной космической станции усадили робота "Федора" в корабле "Союз МС-14" для спуска на Землю.
Трансляцию переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами вело НАСА.
"Федора" мы победили, усадили в кресло. Закрепили его металлическим наколенником, притянули все локти. Там, где нужно, в пазы вставили", — сказал Овчинин.
Космонавт добавил, что робот не убежит, потому что надежно закреплен.
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
2 сентября, 20:10РИА Новости
Космонавты на МКС устроили "допрос" роботу "Федору"
Двадцать второго августа корабль "Союз МС-14" с "Федором" запустили на околоземную орбиту. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робота перенесли на станцию 29 августа.
Эксперименты с роботом космонавты проводили 30-31 августа и 1 сентября. В первые два дня космонавт Скворцов в модуле "Звезда" надел экзоскелет, который позволял дистанционно управлять роботом, и шлем, благодаря чему мог видеть камерами робота. Овчинин в этот момент находился в модуле "Поиск", где установлен "Федор", и контролировал выполнение операций.
В пятницу, после того как Овчинин с трудом включил электропитание "Федора", робот поработал руками с отверткой, ключами и состыковал электрические соединители. В субботу он включал дрель и протирал руки полотенцем. В воскресенье космонавты устроили допрос "Федору", задав более 30 вопросов.
По данным НАСА, расстыковка "Союза МС-14" от МКС планируется 6 сентября в 21:13 по московскому времени, а посадка в Казахстане — 7 сентября в 00:35.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
31 августа, 15:30РИА Новости
Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС
764053422
Обсудить 25
Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Алексей ОвчининАлександр СкворцовКосмос - РИА НаукаНАСАРоссия
Популярные комментарии
Сколько можно пиарить эту никчёмную игрушку? Ужимки и прыжки можно было и на Земле проверить, а не тащить балду на МКС, тратя казенные деньги. Надувание щёк не заменит реалий: Россия по темпам роботизации заметно отстает от промышленно развитых стран.
3 сентября, 10:52
Хвилософ Хома
29100026
Робот пока ещё маленький, поэтому зовут его Федя. Но когда он вырастет, то станет Федором Михайловичем Достоевским. Будет ходить по улицам с топором в руке и спрашивать окружающих: “Тварь ли я дрожащая или право имею?” Вот так и начнётся восстание машин.
3 сентября, 10:44
MYMake Yellowstone Great Again
7180004
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