Белоруссия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности

МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск пока не намерен производить или размещать у себя ракеты средней и меньшей дальности, и отметил, что декларация ответственных стран о неразмещении таких ракет в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности.
"Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности. Пока такой ситуации нет. Надеюсь, и не будет", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на Международной антитеррористической конференции высокого уровня.
Он высказал убежденность, что "декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности".
"Мы не идеалисты и видим все сложности, с которыми может столкнуться эта инициатива в условиях существующих противоречий", - заметил белорусский лидер. Однако заметил, что "и Договор о нераспространении ядерного оружия, и глобальные запреты других видов оружия массового уничтожения тоже когда-то казались невозможными".
"Убежден, что совместные действия по сохранению достижений Договора о ракетах средней и меньшей дальности на нашем континенте стали бы важным шагом в глобальном диалоге по восстановлению доверия", - сказал президент.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. В МИД Белоруссии заявили, что Минск сожалеет в связи с выходом США из ДРСМД, поскольку прекращение его действия наносит серьезный ущерб международной безопасности и создает предпосылки для гонки вооружений. Там также призвали все заинтересованные государства предотвратить размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.