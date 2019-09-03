Белоруссия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности

МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск пока не намерен производить или размещать у себя ракеты средней и меньшей дальности, и отметил, что декларация ответственных стран о неразмещении таких ракет в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности.

"Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности. Пока такой ситуации нет. Надеюсь, и не будет", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на Международной антитеррористической конференции высокого уровня.

Он высказал убежденность, что "декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности".

"Мы не идеалисты и видим все сложности, с которыми может столкнуться эта инициатива в условиях существующих противоречий", - заметил белорусский лидер. Однако заметил, что "и Договор о нераспространении ядерного оружия, и глобальные запреты других видов оружия массового уничтожения тоже когда-то казались невозможными".

"Убежден, что совместные действия по сохранению достижений Договора о ракетах средней и меньшей дальности на нашем континенте стали бы важным шагом в глобальном диалоге по восстановлению доверия", - сказал президент.