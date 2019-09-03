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РИА Новости

В Кремле не будут вмешиваться в публичный спор "Роснефти" и "Транснефти"

10:38 03.09.2019 (обновлено: 10:40 03.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Кремле не будут вмешиваться и реагировать на продолжение публичного спора "Роснефти" и "Транснефти", которые вновь обменялись резкими комментариями из-за загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба".
"Не наша прерогатива", - заявил РИА Новости замглавы администрации президента, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
23 мая, 08:00РИА Новости
Зачем китайцам отравленная нефть из трубопровода "Дружба"
Новый виток напряжения между компаниями возник после того как возглавляющий совет директоров "Роснефти" экс-канцлер Германии Герхард Шредер написал письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, на которое отреагировал советник президента "Транснефти" Игорь Демин. "Роснефть" назвала комментарий Демина неприемлемым по сути и неуважительным по форме и заявила, что выступает против подмешивания загрязненной хлоридами нефти к чистому потоку.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки нефти были приостановлены и в полном объеме возобновились 1 июля. В результате в РФ теперь хранится загрязненная нефть. Основным способом ее ликвидации называлось подмешивание к чистой нефти так, чтобы не превысить максимально допустимого уровня в 6 ppm (частей на миллион).
Нынешние заявления продолжают дискуссию обеих компаний. В начале июня глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что ситуация с загрязнением нефти в "Дружбе" негативно влияет на "Роснефть" и на поставки сырья в Западную Европу. "Транснефть" в свою очередь сообщила о сдаче ей "Роснефтью" сырья, не оформленного маршрутными поручениями, которое хранится в трубопроводах. Компании высказали еще несколько претензий друг к другу. Месяц спустя, в июле, компании снова обменялись публичными упреками по итогам поездки Сечина в Германию на подконтрольный "Роснефти" завод PCK.
Антон Силуанов
29 мая, 15:32РИА Новости
Силуанов против перекладывания расходов из-за ЧП с "Дружбой" на бюджет
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Герхард ШредерДмитрий ПесковИгорь СечинМоскваГерманияРоссияРоснефтьТранснефтьЭкономика
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