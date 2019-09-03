В Кремле не будут вмешиваться в публичный спор "Роснефти" и "Транснефти"

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Кремле не будут вмешиваться и реагировать на продолжение публичного спора "Роснефти" и "Транснефти", которые вновь обменялись резкими комментариями из-за загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба".

"Не наша прерогатива", - заявил РИА Новости замглавы администрации президента, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Новый виток напряжения между компаниями возник после того как возглавляющий совет директоров "Роснефти" экс-канцлер Германии Герхард Шредер написал письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, на которое отреагировал советник президента "Транснефти" Игорь Демин. "Роснефть" назвала комментарий Демина неприемлемым по сути и неуважительным по форме и заявила, что выступает против подмешивания загрязненной хлоридами нефти к чистому потоку.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки нефти были приостановлены и в полном объеме возобновились 1 июля. В результате в РФ теперь хранится загрязненная нефть. Основным способом ее ликвидации называлось подмешивание к чистой нефти так, чтобы не превысить максимально допустимого уровня в 6 ppm (частей на миллион).