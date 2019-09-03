УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия заключили Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, документ подписан по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Халтмаагийн Баттулги.

Также правительства двух стран заключили соглашения о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом и о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству.

Кроме того, подписаны протоколы между кабинетами министров двух стран о возобновлении действия Соглашения между правительствами РФ и Монголии об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе от 3 марта 2004 года.