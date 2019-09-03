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РИА Новости

Россия и Монголия заключили Договор о дружественных отношениях

10:36 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Московский Кремль. Архивное фото
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Россия и Монголия заключили Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, документ подписан по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Халтмаагийн Баттулги.
Также правительства двух стран заключили соглашения о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом и о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству.
Кроме того, подписаны протоколы между кабинетами министров двух стран о возобновлении действия Соглашения между правительствами РФ и Монголии об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе от 3 марта 2004 года.
Также подписан Меморандум о взаимопонимании между ПАО "Россети" и ООО "Эрдэнэс Монгол" и Соглашение о сотрудничестве между Российским фондом прямых инвестиций и ООО "Ди Би Эм Ассет Менежмент".
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