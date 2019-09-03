В Киеве готовы к приезду миссии МВФ для обсуждения новой программы кредитов

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Киев готов к приезду миссии Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре для продолжения обсуждения новой кредитной программы, заявила глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова.
Ранее новый премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что миссия Международного валютного фонда будет работать на Украине с 10 по 24 сентября.
"Будет миссия – будем заниматься. Скорее всего, она будет уже в сентябре. Международный валютный фонд еще летом сказал, что вернется, когда будет новое правительство. Мы готовы к этой активной работе", - цитирует Маркарову агентство УНИАН.
Глава украинского Минфина отметила, что новая программа будет несколько длиннее и, как рассчитывают в правительстве, может стать последней. При этом, по словам Маркаровой, цель Киева - не оборвать текущую кредитную программу МВФ, как это было ранее, а полностью ее выполнить.
Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Гончаруком. Он заявил, что перед новым кабмином стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год. Ранее Гончарук заявлял, что миссия МВФ прибудет на Украину в течение нескольких недель для обсуждения новой программы сотрудничества.
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова называла более поздний срок - июнь. Однако позже Рожкова заявила, что транш Украина в 2019 году может и не получить, если не будет сформировано новое правительство.