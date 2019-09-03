В Киеве готовы к приезду миссии МВФ для обсуждения новой программы кредитов

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Киев готов к приезду миссии Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре для продолжения обсуждения новой кредитной программы, заявила глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова.

Ранее новый премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что миссия Международного валютного фонда будет работать на Украине с 10 по 24 сентября.

"Будет миссия – будем заниматься. Скорее всего, она будет уже в сентябре. Международный валютный фонд еще летом сказал, что вернется, когда будет новое правительство. Мы готовы к этой активной работе", - цитирует Маркарову агентство УНИАН.

Глава украинского Минфина отметила, что новая программа будет несколько длиннее и, как рассчитывают в правительстве, может стать последней. При этом, по словам Маркаровой, цель Киева - не оборвать текущую кредитную программу МВФ, как это было ранее, а полностью ее выполнить.

Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Гончаруком. Он заявил, что перед новым кабмином стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год. Ранее Гончарук заявлял, что миссия МВФ прибудет на Украину в течение нескольких недель для обсуждения новой программы сотрудничества.