Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T10:32Z
https://ria.ru/20190903/1558194144.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155819/32/1558193286_0:166:3072:1894_1036x0_80_0_0_35779df23d5f582dec4e4c84aa6d2959.jpg
РИА Новости

В Астрахани стартовал финал кадрового конкурса "Губернаторский резерв"

10:32 03.09.2019
191
© Пресс-служба конкурса "Губернаторский резерв"В Астрахани стартовал финал кадрового конкурса "Губернаторский резерв"
В Астрахани стартовал финал кадрового конкурса Губернаторский резерв
© Пресс-служба конкурса "Губернаторский резерв"
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Астрахани 3 сентября состоялась церемония открытия финала регионального кадрового конкурса "Губернаторский резерв". Заключительный этап продлится до 5 сентября, по его итогам будут определены около 50 победителей, сообщает пресс-служба конкурса.
На церемонии открытия глава региона поприветствовал собравшихся и поздравил финалистов с выходом в заключительный этап кадрового проекта.
"Вы все уже победители, независимо от того результата, который будет вами достигнут на финальной стадии. Вы те люди, которые готовы формировать стратегические задачи и участвовать в их решении. Все финалисты и победители так или иначе будут востребованы для решения стратегических задач по развитию нашей области", ‒ сказал временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.
Ректор Астраханского государственного медицинского университета, председатель наблюдательного совета конкурса Ольга Башкина в своем выступлении пообещала, что в финале совет продолжит следить за прозрачностью и объективностью оценки, и пожелала финалистам проявить все свои управленческие компетенции.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает перед участниками форума Территория смыслов в Московской области. 6 июля 2019
6 июля, 14:46РИА Новости
В проектах АНО "Россия - страна возможностей" участвовали более млн человек
Глава набсовета отметила, что конкурс дал участникам возможность продемонстрировать обществу свои способности и поделиться своими идеями. "Вы показали, какой огромный потенциал скрыт в наших гражданах, какой интерес проявляет крепко стоящая на ногах молодежь от 25 до 45 лет к проблемам и перспективам Астраханской области. И вы уже сейчас, каждый на своем рабочем месте, можете реализовать свой потенциал и свои идеи", ‒ сказала она.
Финал конкурса продлится до 5 сентября, в течение ближайших трех дней участников ждут оценочные мероприятия в формате деловых игр, мастер-класс ведущего эксперта в построении эффективных команд Константина Борисова, социальная акция ‒ проведение открытых уроков в школах, деловой завтрак с обсуждением проблем региона и путей их решения, а также командообразовательное мероприятие. 5 сентября в Астраханском кремле состоится торжественная церемония объявления и награждения победителей конкурса. Они получат шанс войти в команду губернатора региона и принять участие в лучших образовательных программах.
Проспект Ленина в Мурманске
2 сентября, 18:20РИА Новости
"Лидеры Севера" станут частью команды перемен Мурманской области
Конкурс "Губернаторский резерв" проводится по поручению Игоря Бабушкина при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия ‒ страна возможностей". Он был запущен 27 июня этого года, на этапе регистрации заявки на участие подали более 7,7 тысячи управленцев из Астраханской области и других регионов России.
Оценочные мероприятия финала предваряло очное контрольное тестирование в присутствии экспертов. По его результатам в финал было допущено 150 участников.
"Россия ‒ страна возможностей" ‒ это открытая платформа, которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.
200000
Игорь БабушкинРоссияАстраханская областьОбщество
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 AG построил более 76% газопровода "Северный поток — 2"
РИА
Новости
Алексей Текслер и Леонид Михельсон открыли в Копейске первый в России многотопливный автозаправочный комплекс
Под Челябинском открыли первую в России многотопливную АЗС
Покупательница у камеры хранения в магазине сети Магнит
Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям
Посетители у автомобиля Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
"Группа ГАЗ" представила новую "Газель" с интеллектуальной платформой
Лента
новостей
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев в рамках ВЭФ по видеосвязи запустил два автоклава Покровского АГК
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Рейсы "ЮТэйр" задержали из-за попадания птицы в воздухозаборник самолета
Молоток судьи
Суд в Тюмени начал процедуру банкротства Антипинского НПЗ
Клиентский менеджеры Сбербанка Премьер за работой
Кредиты физлицам в Сбербанке будет выдавать искусственный интеллект
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Волгоградской области один человек погиб, шесть пострадали в ДТП
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100
Минпромторг опроверг сообщения об отказе развития укороченной версии SSJ
Самолет в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево столкнулись два самолета
Люди под зонтами во время дождя в Москве
В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за дождя
Проспект Ленина в Мурманске
"Лидеры Севера" станут частью команды перемен Мурманской области
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Вывеска Сбербанка
Сбербанк надеется договориться по реструктуризации долгов "Мечела"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
10:34Названы самые комфортные для жизни города
10:33В районе арктического порта Сабетта на Ямале впервые заметили ворону
10:33В ЦНИИмаш уточнили время возвращения робота "Федор" с МКС на Землю
10:31Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными
10:30Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
10:28Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
Лента новостейМолния