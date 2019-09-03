В Астрахани стартовал финал кадрового конкурса "Губернаторский резерв"

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Астрахани 3 сентября состоялась церемония открытия финала регионального кадрового конкурса "Губернаторский резерв". Заключительный этап продлится до 5 сентября, по его итогам будут определены около 50 победителей, сообщает пресс-служба конкурса.

На церемонии открытия глава региона поприветствовал собравшихся и поздравил финалистов с выходом в заключительный этап кадрового проекта.

"Вы все уже победители, независимо от того результата, который будет вами достигнут на финальной стадии. Вы те люди, которые готовы формировать стратегические задачи и участвовать в их решении. Все финалисты и победители так или иначе будут востребованы для решения стратегических задач по развитию нашей области", ‒ сказал временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Ректор Астраханского государственного медицинского университета, председатель наблюдательного совета конкурса Ольга Башкина в своем выступлении пообещала, что в финале совет продолжит следить за прозрачностью и объективностью оценки, и пожелала финалистам проявить все свои управленческие компетенции.

Глава набсовета отметила, что конкурс дал участникам возможность продемонстрировать обществу свои способности и поделиться своими идеями. "Вы показали, какой огромный потенциал скрыт в наших гражданах, какой интерес проявляет крепко стоящая на ногах молодежь от 25 до 45 лет к проблемам и перспективам Астраханской области. И вы уже сейчас, каждый на своем рабочем месте, можете реализовать свой потенциал и свои идеи", ‒ сказала она.

Финал конкурса продлится до 5 сентября, в течение ближайших трех дней участников ждут оценочные мероприятия в формате деловых игр, мастер-класс ведущего эксперта в построении эффективных команд Константина Борисова, социальная акция ‒ проведение открытых уроков в школах, деловой завтрак с обсуждением проблем региона и путей их решения, а также командообразовательное мероприятие. 5 сентября в Астраханском кремле состоится торжественная церемония объявления и награждения победителей конкурса. Они получат шанс войти в команду губернатора региона и принять участие в лучших образовательных программах.

Конкурс "Губернаторский резерв" проводится по поручению Игоря Бабушкина при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия ‒ страна возможностей". Он был запущен 27 июня этого года, на этапе регистрации заявки на участие подали более 7,7 тысячи управленцев из Астраханской области и других регионов России.

Оценочные мероприятия финала предваряло очное контрольное тестирование в присутствии экспертов. По его результатам в финал было допущено 150 участников.