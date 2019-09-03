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РИА Новости

Спикер Рады открыл вторую сессию парламента нового созыва

10:26 03.09.2019 (обновлено: 10:28 03.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков во вторник открыл вторую сессию Верховной рады девятого созыва.
Монополия пропрезидентской партии "Слуга народа" в парламенте дает зеленый свет всем законодательным инициативам главы государства Владимира Зеленского. Рада может принять ряд важных законов уже в первые дни новой сессии, в частности, пакет антикоррупционных законопроектов. Депутаты также намерены начать процедуру внесения изменений в конституцию.
Юрий Бойко
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Уже во вторник Рада планирует в окончательном чтении утвердить законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Кроме того, в ходе этой сессии депутатам предстоит утвердить проект госбюджета на будущий год. Согласно календарному плану, вторая сессия продлится до 24 января 2020 года.
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Дмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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