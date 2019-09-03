Спикер Рады открыл вторую сессию парламента нового созыва

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков во вторник открыл вторую сессию Верховной рады девятого созыва.

Монополия пропрезидентской партии "Слуга народа" в парламенте дает зеленый свет всем законодательным инициативам главы государства Владимира Зеленского. Рада может принять ряд важных законов уже в первые дни новой сессии, в частности, пакет антикоррупционных законопроектов. Депутаты также намерены начать процедуру внесения изменений в конституцию.

Уже во вторник Рада планирует в окончательном чтении утвердить законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.