В МИД заявили, что терроризм можно победить только сообща

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Терроризм можно победить только сообща, террористов нельзя делить на "плохих" и "не совсем плохих", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с 15-летием теракта в Беслане.

Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Установление этой памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе Беслана (Северная Осетия) погибло 334 человека, большая часть из которых были дети.

"Международное контртеррористическое сотрудничество должно осуществляться строго на основе норм международного права, прежде всего Устава ООН, без политизации, "двойных стандартов" и скрытых повесток дня. В частности, недопустимо делить террористов на "плохих" и "не совсем плохих", оправдывая последних как якобы "борцов за свободу". Мы способны победить это зло только сообща, выступив единым антитеррористическим фронтом", - говорится в комментарии МИД РФ.

В министерстве напомнили также, что терроризм – это преступление, не имеющее оправдания, "независимо от того, когда, по какой причине и кем бы ни совершались теракты".