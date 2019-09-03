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РИА Новости

В МИД заявили, что терроризм можно победить только сообща

10:22 03.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Терроризм можно победить только сообща, террористов нельзя делить на "плохих" и "не совсем плохих", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с 15-летием теракта в Беслане.
Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Установление этой памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе Беслана (Северная Осетия) погибло 334 человека, большая часть из которых были дети.
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"Международное контртеррористическое сотрудничество должно осуществляться строго на основе норм международного права, прежде всего Устава ООН, без политизации, "двойных стандартов" и скрытых повесток дня. В частности, недопустимо делить террористов на "плохих" и "не совсем плохих", оправдывая последних как якобы "борцов за свободу". Мы способны победить это зло только сообща, выступив единым антитеррористическим фронтом", - говорится в комментарии МИД РФ.
В министерстве напомнили также, что терроризм – это преступление, не имеющее оправдания, "независимо от того, когда, по какой причине и кем бы ни совершались теракты".
"Изо дня в день террористы и их пособники продолжают цинично нарушать одно из основополагающих прав человека – право на жизнь. Жертвой терроризма может стать любой человек независимо от гражданства, национальности, вероисповедания", - говорится в сообщении министерства.
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