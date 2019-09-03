Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T22:54Z
https://ria.ru/20190903/1558193566.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155819/48/1558194855_0:0:3204:1803_1036x0_80_0_0_8cad99c41e9f8914c82d4e99d193ef75.jpg
РИА Новости

Суд признал Синицу виновным в экстремизме после угроз детям силовиков

10:21 03.09.2019 (обновлено: 22:54 03.09.2019)
48569
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБлогер Владислав Синица в суде. 3 сентября 2019
Блогер Владислав Синица в суде. 3 сентября 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Блогер Владислав Синица получил пять лет колонии общего режима из-за поста в твиттере, который расценили как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
По версии обвинения, блогер опубликовал запись, "осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий", а его мотивом было желание "возбудить ненависть и вражду".
Сотрудники Росгвардии
2 сентября, 12:22РИА Новости
Росгвардеец рассказал, что стал бояться за дочь после поста блогера Синицы
Суд согласился, что текст, написанный 30-летним жителем Люберец под ником Макс Стеклов (Владислав Синица), кто-то мог воспринять как инструкцию и причинить вред детям правоохранителей, участвовавших в пресечении незаконных акций в Москве.
Свидетелем выступил росгвардеец.

"Первого августа я пришел домой с работы, открыл телефон посмотреть новости, "Одноклассники", открыл твиттер и увидел эти сообщения — призывы похищать детей росгвардейцев для последующей расправы. Меня это насторожило, я стал опасаться за жизнь и здоровье своей дочери", — заявил он суду на заседании 2 сентября.

Сам подсудимый себя виновным не признал: блогер настаивает, что его слова были вырваны из контекста.
Наталья Поклонская
30 августа, 10:36РИА Новости
Поклонская заявила, что не следует решать проблемы в стране митингами
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тысячи человек.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
2 сентября, 16:15РИА Новости
Суд отказался лишить родительских прав супругов, взявших ребенка на митинг
1378158633116
Владислав СиницаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А не сопротивляться полиции вас не учили? Хотели жёстко-получите. И правильно, что вас бьют. Ты съезди в Европу или США и там так поведи, узнаешь, что такое полицейское государство. Не будет махновщины в России. Не нравится-двери открыты.
3 сентября, 10:37
Троебалтийский Дрыщ
468320457
Когда в прямом эфире полиционеры бьют девушку кулаком в живот, тогда правосудие слепо, а когда что то в интернетах написали, так за месяц осудили. Полицейское государство в действии.
3 сентября, 10:26
Nerp
1013532418
Рекомендуем
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Блогер Владислав Синица во время заседания Пресненского суда Москвы
Блогера Синицу приговорили к пяти годам за угрозы детям силовиков
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Лента
новостей
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Чиновницу, обвиненную в оскорблении жителей Тулуна, отстранили от работы
Полиция
Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Открытие выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
Британцы и поляки: Москва делает нас виновными в начале войны
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Пекин выразил протест США из-за санкций в отношении энергетических компаний
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Опасный котел. Почему удары по Идлибу — проблема для России
Телеведущий Владимир Познер читает свою книгу Прощание с иллюзиями в рамках Dewar's чтений.
Познер назвал советского человека "своего рода уродом"
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Бывший министр экономики рассказал о потерях Украины из-за блокады Крыма
Самолет СУ-25УБ
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36Решение мировых кризисов трудно представить без России, заявили в Финляндии
10:35Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
10:34Названы самые комфортные для жизни города
10:33В районе арктического порта Сабетта на Ямале впервые заметили ворону
10:33В ЦНИИмаш уточнили время возвращения робота "Федор" с МКС на Землю
10:31Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными
10:30Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
10:28Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
Лента новостейМолния