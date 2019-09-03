Суд признал Синицу виновным в экстремизме после угроз детям силовиков

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Блогер Владислав Синица получил пять лет колонии общего режима из-за поста в твиттере, который расценили как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.

По версии обвинения, блогер опубликовал запись, "осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий", а его мотивом было желание "возбудить ненависть и вражду".

Суд согласился, что текст, написанный 30-летним жителем Люберец под ником Макс Стеклов (Владислав Синица), кто-то мог воспринять как инструкцию и причинить вред детям правоохранителей, участвовавших в пресечении незаконных акций в Москве.

Свидетелем выступил росгвардеец.

"Первого августа я пришел домой с работы, открыл телефон посмотреть новости, "Одноклассники", открыл твиттер и увидел эти сообщения — призывы похищать детей росгвардейцев для последующей расправы. Меня это насторожило, я стал опасаться за жизнь и здоровье своей дочери", — заявил он суду на заседании 2 сентября.

Сам подсудимый себя виновным не признал: блогер настаивает, что его слова были вырваны из контекста.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.

За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тысячи человек.