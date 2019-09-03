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РИА Новости

Минпромторг опроверг сообщения об отказе развития укороченной версии SSJ

10:21 03.09.2019 (обновлено: 16:57 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Информация об отказе развития укороченной версии Sukhoi SuperJet не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга РФ.
Во вторник владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев рассказал в интервью "Ведомостям", что Минпромторг передумал делать SSJ на 75 мест. По его словам, около двух недель до этого на совещании по развитию региональной авиации один из руководителей ведомства доложил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса, поскольку основной заказчик на этот самолет – "Аэрофлот", а он берет 100-местную машину.
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"Информация об отказе развития семейства SSJ не соответствует действительности. Соглашение о намерениях с S7 рассматривается нами как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнёрства в области авиастроения. Наши расчёты, по итогам разработки аванпроекта SSJ-75 показывают, что российско-французский двигатель SAM146 переразмерен, и не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях", - сказал представитель ведомства.
"В этих целях, а также для повышения конкуренции в поставках, Минпромторгом совместно с авиапроизводителями запущены проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий - это 34 самолетных системы и бортового оборудования. Это первый этап. В дальнейшем, при условии наличия развитой региональной системы ППО, частных инвестиций и якорного заказа, мы планируем запуск укороченной коммерческой версии", - добавил он.
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Весной прошлого года крупнейший в России частный авиационный холдинг S7 Group подписал соглашение с ГСС о поставках укороченного лайнера SSJ75. По словам Филева, проект 75-местного лайнера базируется на сложившейся сети полетов времен СССР, когда двумя основными самолетами гражданской авиации были Ту-154 на 160 мест и Ту-134 на 75 мест. По примеру пропорции, сложившейся в советское время, S7 Group поставила в Новосибирске 20 Airbus и Boeing на 160 мест и 10 Embraer на 78 мест, отметил он.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.
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Владислав ФилевSukhoi SuperjetАэрофлотТу-134Ту-154Министерство промышленности и торговли РФS7 AirlinesМоскваНовосибирскРоссияЭкономика
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