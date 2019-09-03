Лукашенко предложил создать единый антитеррористический фронт

МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо создать единый антитеррористический фронт силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций.

"Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций - единственно верный способ мощно и эффективного противостоять данной угрозе (терроризму - ред.)", - сказал Лукашенко во вторник.

Он заявил об этом в Минске на Международной антитеррористической конференции высокого уровня.

"Мы продолжаем поддерживать все инициативы в рамках ООН - укрепляем партнерские связи в сфере антитеррора, участвуем в обмене специализированной информацией и передовым опытом, в формировании сети координаторов по борьбе с терроризмом", - заявил Лукашенко. Однако, по его словам, "масштаб террористической активности сегодня требует выйти за рамки одной организации".

Президент Белоруссии отметил, что "идея объединить два региона - ОБСЕ и АСЕАН - под эгидой контртеррористической конференции в Минске также актуальна и своевременна".

"Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности, который не знает границ - ни государственных, ни моральных. Его жертвы - обычные люди, среди которых старики, женщины и дети. Его методы - жестоки и бесчеловечны", - сказал также Лукашенко.

По его словам, "используемые в подготовке террористических атак технологии развиваются со скоростью мирового информационного и технологического прогресса".

"И это - беспрецедентный вызов современному обществу. Вызов, с которым не справиться в одиночку даже самым могущественным государствам, каким бы силовым потенциалом и передовыми разработками они ни обладали", - убежден белорусский лидер. Он заявил, что странами мира необходимо объединить усилия для противостояния международному терроризму.

Он отметил при этом, что в Белоруссии нет системных причин для экстремистской деятельности.

"В Беларуси, к счастью, нет системных причин для экстремистской деятельности, основанной на религиозной, этнической или социальной нетерпимости. Но высокая степень интегрированности населения в глобальное медиапространство, а также транзитный статус страны создают для нас определенные риски", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что "находясь в центре Европы, страна служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков в пассажирских и миграционных потоках".