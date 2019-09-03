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РИА Новости

Совбез Белоруссии призвал не искать скрытых смыслов во встрече с Болтоном

10:12 03.09.2019 (обновлено: 10:32 03.09.2019)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСтанислав Зась
Станислав Зась
© Sputnik / Виктор Толочко
Станислав Зась. Архивное фото
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась призвал не искать скрытых смыслов во встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, которая состоялась в Варшаве.
"Я хотел бы сразу отметить, чтобы вы не искали в этой встрече каких-то скрытых смыслов или тем более не выстраивали такие конспирологические теории об интригах, заговорах, это, конечно, полная чушь. Эта встреча полностью вписывается в нашу минскую инициативу по расширению международного диалога с целью обеспечения международного мира и безопасности", - заявил Зась журналистам.
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По его словам, участники встречи, в том числе секретари Совбезов Польши и Украины, "получили хорошую возможность послушать друг друга, самим высказаться о тех проблемах, которые существуют и в регионе, и в целом в мире", угрозах различного характера.
"Я не могу сказать, что, допустим, все наши оценки и мнения совпали. И тем более такой диалог нужен. Хочу сказать только одно: Беларусь еще раз подтвердила, что мы остаемся приверженцами мирного урегулирования всех спорных, проблемных вопросов, которые существуют в регионе, да и в целом в мире, политико-дипломатическими способами, никакими другими. И подтвердили свою готовность всемерно содействовать этому процессу", - заявил Зась.
На вопрос о том, планируются ли еще такие встречи, госсекретарь Совбеза республики ответил, что "в ходе прошедшей дискуссии все стороны получили пользу от этого диалога от обмена мнениями". "Поэтому такой формат, мне кажется, будет востребован и в будущем. Мы все живем в одном регионе, страны-соседи, поэтому должны вместе рассматривать проблемы, которые возникают в нашем регионе", - добавил Зась.
Болтон посещал Белоруссию в прошлый четверг. В рамках визита советник президента США по нацбезопасности пообщался с президентом республики Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Макей по итогам переговоров сообщил, что визит состоялся по инициативе американской стороны. Болтон заявил, что на прошедшей встрече с Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами. Между тем советник президента США отметил, что это была "очень важная встреча".
После этого Болтон находился с визитом в Варшаве. Позднее он сообщил в Twitter о том, что встретился со своими польским, украинским и белорусским коллегами.
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