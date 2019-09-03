В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Врачи во время операции. Архивное фото

Врачи во время операции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Тюменские хирурги областной клинической больницы № 2 удалили у десятилетнего ребенка двухкилограммовую опухоль, сообщил региональный департамент здравоохранения.

По информации ведомства, к медикам за помощью обратились родители девочки, у которой сильно болел живот. УЗИ показало, что в области яичника у нее большое новообразование. Школьницу экстренно госпитализировали и прооперировали.

У ребенка удалили тератому, в которой, кроме жировой ткани, содержались волосы и фрагменты зубов.

После успешной операции девочку выписали из больницы, уточнили в департаменте.

Как пояснили врачи, тератомы — это доброкачественные опухоли, которые возникают из-за нарушения развития клеток эмбриона. Иногда они могут содержать в себе отдельные органы и части тела.