В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Тюменские хирурги областной клинической больницы № 2 удалили у десятилетнего ребенка двухкилограммовую опухоль, сообщил региональный департамент здравоохранения.
По информации ведомства, к медикам за помощью обратились родители девочки, у которой сильно болел живот. УЗИ показало, что в области яичника у нее большое новообразование. Школьницу экстренно госпитализировали и прооперировали.
У ребенка удалили тератому, в которой, кроме жировой ткани, содержались волосы и фрагменты зубов.
После успешной операции девочку выписали из больницы, уточнили в департаменте.
Как пояснили врачи, тератомы — это доброкачественные опухоли, которые возникают из-за нарушения развития клеток эмбриона. Иногда они могут содержать в себе отдельные органы и части тела.
По словам специалистов, в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно, но когда тератома увеличивается в размерах, она начинает давить на окружающие органы, отчего и возникает болевой синдром.