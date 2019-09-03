Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы

НОВОСИБИРСК, 3 сен — РИА Новости. Омский областной суд во вторник приговорил мать троих детей, обвиняемую в организации пыток, убийства, изнасилования, похищении человека, принуждении к сексуальному рабству и других преступлениях, к 22 годам колонии, сообщил журналистам представитель прокуратуры Омской области.

По данным СК, выросшая в детском доме многодетная жительница Омска Вера Бегун при содействии сожителя Станислава Бердникова и других бывших детдомовцев, которые ее как старшую называли "мамой", совершила сразу несколько жестоких преступлений.

"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.

В прокуратуре отметили, что сообщнику Бегун Бердникову суд назначил аналогичное наказание, но он будет отбывать его в колонии строгого режима, а женщина — в колонии общего режима. Третьему соучастнику одного из преступлений, а именно убийства, суд назначил наказание в виде 4,5 года лишения свободы. С учетом приговора по другому делу, окончательное наказание ей назначено 5,5 года колонии строгого режима.

Ранее в СК сообщали, что женщине вменяется 14 эпизодов преступлений, в числе которых убийство, изнасилование, похищение человека. В Омском облсуде с участием присяжных заседателей рассматривается дело, включающее 12 преступных эпизодов. Прокуратура просила суд назначить женщине наказание в виде 24 лет колонии.