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РИА Новости

В Крыму оценили слова экс-министра о потерях Украины от блокады полуострова

10:05 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкВид на набережную города Судака
Вид на набережную города Судака
© РИА Новости / Алексей Лебедев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Зампред парламента Крыма Владимир Бобков согласился со словами экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, заявившего о существенных потерях Киева от блокады полуострова.
Из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов, заявил в эфире телеканала "112 Украина" Суслов, который был министром экономики в 90-е годы. По его словам, Украина лишилась доходов от поставок электроэнергии, воды, сельхозпродукции.
"Показательно, что подобные заявления делают бывшие украинские чиновники. Когда люди занимают ключевые посты, они не способны на принятие адекватных решений и следуют политической конъюнктуре. Когда же они выходят в отставку, как будто бы открываются глаза и начинают звучать трезвые заявления, а это заявление действительно трезвое", - сказал РИА Новости Бобков.
Он отметил, что Крым со времен СССР был связан экономическими нитями с Украиной, в том числе в поставках воды, электроэнергии, отдельных продуктов питания.
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"Эти традиции были в одночасье прерваны Киевом, причем без обеспечения альтернативы в поставках, чем Украина нанесла и себе вред. Это создало сложности на территории Крыма, крымчане будут помнить тот месяц энергоблокады (до включения первой нитки энергомоста из Кубани). Но в этот период Крым переживал мощное чувство единения и взаимопомощи… Поэтому хотелось бы, чтобы эти заявления экс-министров постепенно перешли к действующим министрам. Чтобы восторжествовал здравый смысл", - сказал Бобков.
Украина полностью прекратила поставки воды по Северо-крымскому каналу в 2014 году. Поставки товаров и сельхозпродукции в Крым были заблокированы в конце лета 2015 года, в ноябре 2015 года в результате подрыва экстремистами электроопор на территории Херсонской области Крым был полностью лишен электроэнергии, поставляемой с территории Украины.
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Украина относится к Крыму, как Мачеха относится к случайно доставшимся ей неродным детям, мучает Крым блокадой, прекращением поставок воды, продовольствия и электроэнергии. И всё это при попустительстве Евросоюза, как отчима, по отношению к Крыму. Чему же удивляться, что Крым, вернувшись домой, в Россию, на дух не переносит издевательства Украины с призывами вернуться к Мачехе с Отчимом?
3 сентября, 10:16
ВРВиктор Ростов
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