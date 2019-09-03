В Крыму оценили слова экс-министра о потерях Украины от блокады полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Зампред парламента Крыма Владимир Бобков согласился со словами экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, заявившего о существенных потерях Киева от блокады полуострова.

Из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов, заявил в эфире телеканала " 112 Украина " Суслов, который был министром экономики в 90-е годы. По его словам, Украина лишилась доходов от поставок электроэнергии, воды, сельхозпродукции.

"Показательно, что подобные заявления делают бывшие украинские чиновники. Когда люди занимают ключевые посты, они не способны на принятие адекватных решений и следуют политической конъюнктуре. Когда же они выходят в отставку, как будто бы открываются глаза и начинают звучать трезвые заявления, а это заявление действительно трезвое", - сказал РИА Новости Бобков.

Он отметил, что Крым со времен СССР был связан экономическими нитями с Украиной, в том числе в поставках воды, электроэнергии, отдельных продуктов питания.

"Эти традиции были в одночасье прерваны Киевом, причем без обеспечения альтернативы в поставках, чем Украина нанесла и себе вред. Это создало сложности на территории Крыма, крымчане будут помнить тот месяц энергоблокады (до включения первой нитки энергомоста из Кубани). Но в этот период Крым переживал мощное чувство единения и взаимопомощи… Поэтому хотелось бы, чтобы эти заявления экс-министров постепенно перешли к действующим министрам. Чтобы восторжествовал здравый смысл", - сказал Бобков.