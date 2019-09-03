СБ Польши, Украины и Белоруссии обсудили с Болтоном конфликт в Донбассе

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Архивное фото

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске

МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Секретари Советов безопасности Польши, Украины и Белоруссии на встрече в Варшаве обсудили с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном ситуацию на востоке Украины, заявил во вторник госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.

"Безусловно, мы обсуждали эту тему. Не буду говорить о деталях. Но если мы говорим о восточноевропейском регионе, то это (ситуация на Украине – ред.)... существенно влияет на безопасность всего нашего региона", - заявил Зась журналистам.

Он также уточнил, что на прошедшей встрече обсуждались возможные предложения по повышению эффективности переговорного процесса в "нормандском формате". "В том числе те инициативы, которые высказывала Республика Беларусь о присоединению к переговорному процессу США", - добавил Зась.

Ранее Болтон сообщил в Twitter, что встретился в Варшаве с Засем. Болтон посещал Белоруссию 29 августа, в рамках визита он пообщался с президентом республики Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.