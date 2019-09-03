СБ Польши, Украины и Белоруссии обсудили с Болтоном конфликт в Донбассе

МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Секретари Советов безопасности Польши, Украины и Белоруссии на встрече в Варшаве обсудили с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном ситуацию на востоке Украины, заявил во вторник госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.
"Безусловно, мы обсуждали эту тему. Не буду говорить о деталях. Но если мы говорим о восточноевропейском регионе, то это (ситуация на Украине – ред.)... существенно влияет на безопасность всего нашего региона", - заявил Зась журналистам.
Он также уточнил, что на прошедшей встрече обсуждались возможные предложения по повышению эффективности переговорного процесса в "нормандском формате". "В том числе те инициативы, которые высказывала Республика Беларусь о присоединению к переговорному процессу США", - добавил Зась.
Ранее Болтон сообщил в Twitter, что встретился в Варшаве с Засем. Болтон посещал Белоруссию 29 августа, в рамках визита он пообщался с президентом республики Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
27 августа, 15:10РИА НовостиСекретарь СНБО Украины встретился с Джоном Болтоном