Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T09:46Z
https://ria.ru/20190903/1558191166.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155733/88/1557338813_0:24:1024:600_1036x0_80_0_0_8850f77f41938117325be2fc2b2f9424.jpg
РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в 12 нарушениях перемирия за сутки

09:46 03.09.2019
63
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 17 нарушениях со стороны украинских силовиков в Донбассе.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 50 мин, также вели огонь из зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 104 единицы", - добавил представитель ведомства.
По информации пресс-службы МЧС ДНР, в результате обстрелов в подконтрольном республике Докучаевске повреждено четыре дома.
Украинский военный
1 сентября, 19:35РИА Новости
Украинские силовики заявили о задержании шести жителей Донбасса
000010
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Лесной пожар
В Красноярском крае площадь пожаров уменьшилась на 25 тысяч гектаров
РИА
Новости
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев поручил провести в Нур-Султане парад в честь 75-летия Победы
Скорая помощь, Индия
СМИ: число погибших при пожаре на заводе в Индии возросло до семи человек
Полиция
Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
Лента
новостей
Георгий Гахария
Кандидат в премьеры Грузии предложил поменять глав МВД и Минобороны
Певец Михаил Шуфутинский
Шуфутинский объяснил популярность песни "Третье сентября"
Адвокат Валентин Рыбин
Адвокат: обмена заключенными между Россией и Украиной во вторник не будет
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Чеснаков: советники глав "нормандской четверки" не согласовали дату саммита
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил причастность ВСУ к обстрелу российского фотокорра в Донбассе
Российский многоцелевой вертолет Ка-226
Первый опытный вертолет Ка-226 для Индии планируют изготовить в 2020 году
Солдаты НАТО в Эстонии
В Латвии начнутся учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО
Андрей Парубий
На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия
Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА
Минобороны может пополнить парк арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА
Территория кампуса ДВФУ на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
ДВФУ подпишет соглашения по центру развития, создать который поручил Путин
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы
Нефть дешевеет третий день подряд на сохранении торговой неопределенности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:56В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки зажигательными боеприпасами
09:55СБ Польши, Украины и Белоруссии обсудили с Болтоном конфликт в Донбассе
09:46В ДНР обвинили ВСУ в 12 нарушениях перемирия за сутки
09:45СМИ: число погибших при пожаре на заводе в Индии возросло до семи человек
09:45В Красноярском крае площадь пожаров уменьшилась на 25 тысяч гектаров
09:44Назарбаев поручил провести в Нур-Султане парад в честь 75-летия Победы
09:42Кандидат в премьеры Грузии предложил поменять глав МВД и Минобороны
09:41Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
09:39Сторонники экс-главы Армении собрались у КС, где рассмотрят его дело
09:32Первый опытный вертолет Ка-226 для Индии планируют изготовить в 2020 году
09:30Адвокат: обмена заключенными между Россией и Украиной во вторник не будет
09:28Трутнев отметил, что на ВЭФ обсудят программу развития Дальнего Востока
09:27Шуфутинский объяснил популярность песни "Третье сентября"
09:24СК установил причастность ВСУ к обстрелу российского фотокорра в Донбассе
09:23В Латвии начнутся учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО
09:22Минздрав презентовал новую вакцину от гриппа
09:20На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия
09:19Минобороны может пополнить парк арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА
09:19Путин назвал отношения между Россией и Монголией братскими
09:14Чеснаков: советники глав "нормандской четверки" не согласовали дату саммита
Лента новостейМолния