В ДНР обвинили ВСУ в 12 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 17 нарушениях со стороны украинских силовиков в Донбассе.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 50 мин, также вели огонь из зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 104 единицы", - добавил представитель ведомства.