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РИА Новости

В Красноярском крае площадь пожаров уменьшилась на 25 тысяч гектаров

09:45 03.09.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаЛесной пожар
Лесной пожар
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки уменьшилась на 25 тысяч гектаров, сообщается на сайте регионального лесопожарного центра.
"На территории края действует 29 лесных пожаров на общей площади 187 782 гектаров, в том числе в зоне контроля 28, на площади 187 779 гектаров", - говорится в сообщении.
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Пожары действуют в Эвенкийском Богучанском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 261 человек. По данным лесопожарного центра, на утро понедельника в крае горело 212 792 гектаров леса.
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