В Красноярском крае площадь пожаров уменьшилась на 25 тысяч гектаров

КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки уменьшилась на 25 тысяч гектаров, сообщается на сайте регионального лесопожарного центра.

"На территории края действует 29 лесных пожаров на общей площади 187 782 гектаров, в том числе в зоне контроля 28, на площади 187 779 гектаров", - говорится в сообщении.