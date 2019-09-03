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РИА Новости

Кандидат в премьеры Грузии предложил поменять глав МВД и Минобороны

09:42 03.09.2019
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CC BY 4.0 / კალისტრატე / გიორგი გახარიაГеоргий Гахария
Георгий Гахария
CC BY 4.0 / კალისტრატე / გიორგი გახარია
ТБИЛИСИ, 3 сен – РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария заявил на брифинге во вторник, что представит парламенту на утверждение обновленный состав правительства с новым главой МВД Вахтангом Гомелаури и министром обороны Ираклием Гарибашвили.
Во вторник правящая партия "Грузинская мечта" после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру главы МВД Гахарии, сообщил председатель партии Бидзина Иванишвили.
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"Сегодня я представлю программу правительства в парламенте. В составе кабмина будут небольшие изменения: главой МВД станет Вахтанг Гомелаури, а министром обороны - Ираклий Гарибашвили", - заявил Гахария.
Гомелаури является руководителем Службы государственной безопасности. До 2013 года он был начальником охраны Иванишвили, в 2015 году - министром внутренних дел. Гарибашвили ранее был главой МВД и премьер-министром (2013-2015), затем временно ушел из политики.
Бахтадзе, который был премьером с лета 2018 года, заявил ранее в понедельник о своем уходе. Он стал четвертым премьером Грузии с 2012 года, который подал в отставку. Согласно новой конституции Грузии, в течение двух недель после отставки главы правительства парламент должен выразить доверие новому кандидату в премьеры, его составу кабмина и правительственной программе. Кандидатуру в премьер-министры вправе выдвинуть политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат, в данном случае это правящая партия "Грузинская мечта". Для утверждения нового состава правительства необходимо большинство голосов в законодательном органе.
Гахария - один из самых популярных министров, но его имя стало скандальным в ходе событий 20 июня в центре Тбилиси. Тогда тысячи митингующих, которые протестовали против визита российских делегатов в Тбилиси, были разогнаны спецназом после их попытки штурмовать парламент, сотни людей пострадали. После этого начались регулярные акции с требованием отставки Гахария. Масштабы акций сократились, но они продолжаются. Периодически у парламента в Тбилиси, а также в других крупных городах появляются митингующие с плакатами, требующие отставки министра.
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