Кандидат в премьеры Грузии предложил поменять глав МВД и Минобороны

ТБИЛИСИ, 3 сен – РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария заявил на брифинге во вторник, что представит парламенту на утверждение обновленный состав правительства с новым главой МВД Вахтангом Гомелаури и министром обороны Ираклием Гарибашвили.

Во вторник правящая партия "Грузинская мечта" после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру главы МВД Гахарии, сообщил председатель партии Бидзина Иванишвили.

"Сегодня я представлю программу правительства в парламенте. В составе кабмина будут небольшие изменения: главой МВД станет Вахтанг Гомелаури, а министром обороны - Ираклий Гарибашвили", - заявил Гахария.

Гомелаури является руководителем Службы государственной безопасности. До 2013 года он был начальником охраны Иванишвили, в 2015 году - министром внутренних дел. Гарибашвили ранее был главой МВД и премьер-министром (2013-2015), затем временно ушел из политики.

Бахтадзе, который был премьером с лета 2018 года, заявил ранее в понедельник о своем уходе. Он стал четвертым премьером Грузии с 2012 года, который подал в отставку. Согласно новой конституции Грузии, в течение двух недель после отставки главы правительства парламент должен выразить доверие новому кандидату в премьеры, его составу кабмина и правительственной программе. Кандидатуру в премьер-министры вправе выдвинуть политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат, в данном случае это правящая партия "Грузинская мечта". Для утверждения нового состава правительства необходимо большинство голосов в законодательном органе.