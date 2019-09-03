Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег

КЕМЕРОВО, 3 сен – РИА Новости. Выпускница Кемеровского медицинского университета получила 10 лет 6 месяцев колонии общего режима за убийство 82-летнего преподавателя медицинского вуза, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Ранее со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Кемеровской области сообщалось, что 31-летняя жительница областного центра, зависимая от азартных игр, обвиняется в убийстве преподавателя медицинского университета из корыстных побуждений, сопряженного с разбоем.

В июле дело об убийстве преподавателя было направлено в Ленинский районный суд Кемерово.

В судебном заседании установлено, что в мае 2019 года 31-летняя бывшая студентка медицинского университета приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата. Поскольку она нуждалась в деньгах, то решила, что у преподавателя кафедры, 82-летней женщины, есть денежные накопления. Она похитила из ее сумки ключи от квартиры, после чего …проникла в ее жилище и похитила денежные средства и золотые украшения на общую сумму 178 тысяч рублей. После этого обвиняемая вернулась на кафедру фтизиатрии, чтобы вернуть ключ, а также похитить свой сертификат из кабинета потерпевшей. Обвиняемая вернула ключи в сумку и похитила из сейфа свой сертификат и 32 тысячи рублей.

На следующий день женщина вновь пришла на кафедру, где узнала, что преподаватель обнаружила кражу денег дома и на кафедре, и ожидается приезд сотрудников полиции.

"Через несколько дней она поехала домой к преподавателю, чтобы извиниться. Дома между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемая убила потерпевшую… После убийства женщина похитила сотовый телефон потерпевшей, золотые украшения и денежные средства на сумму более 68 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

В свою очередь в СУ СК РФ по Кемеровской области добавили, что благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции в течение нескольких часов подозреваемая была задержана. Ею оказалась ранее судимая 31-летняя местная жительница, проходившая у потерпевшей курсы подтверждения квалификации. По ходатайству следователя судом обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела ей проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой она признана вменяемой.

Отмечается, что в судебном заседании подсудимая признала вину в совершенном преступлении.

"Суд признал женщину виновной в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, совершенную с незаконным проникновением в жилище, а также двух краж и убийства (п. "а" ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ). Ей назначено 10 лет 6 месяцев лишения свободы", – уточняется в пресс-релизе прокуратуры.